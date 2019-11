Marsberg. Die Jugendarbeit in Marsberg lag Gemeindereferent Manuel Kenter besonders am Herzen. Am Sonntag verlässt er Marsberg.

Gemeindereferent Manuel Kenter war mehr als zwölf Jahre in der katholischen Kirchengemeinde Marsberg seelsorglich tätig. Mit Beginn des neuen Kirchenjahres wechselt er zum 1. Dezember in den Pastoralen Raum Schmallenberg/Eslohe.

Er hat tiefe Spuren in Marsberg hinterlassen und sich neben der Jugendarbeit besonders auch in den Prozess des Zusammenwachsens der 17 Kirchengemeinden in drei Pastoralverbünden in einen großen Pastoralen Raum eingebracht.

Am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, nimmt er im Hochamt ab 10.30 Uhr in der Propsteikirche Abschied. Bei einem anschließenden Empfang in der Alten Propstei besteht die Möglichkeit, sich persönlich zu verabschieden und zu bedanken. Die WP sprach mit ihm über die Zeit in Marsberg und danach.

Herr Kenter, können sie gut Abschied nehmen?

Da bin ich selber gespannt drauf. Bisher musste ich selten Abschied nehmen und es wirkt zur Zeit immer noch ein wenig unwirklich. Immerhin verbindet mich mit Marsberg ein Drittel meines Lebens. Ich denke, der Kontakt zu vielen bekannten Gesichter wird mir fehlen.

Altkreis Brilon Steckbrief Manuel Kenter Manuel Kenter ist am 18. August 1979 in Warendorf geboren und in Gütersloh aufgewachsen. Er ist verheiratet. Studiert hat er Diplom-Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule in Paderborn. Anschließend absolvierte er die vierjährige Weiterbildung zum Diplom Ehe-, Familien und Lebensberater. Bevor er nach Marsberg kam, war er als Gemeindeassistent zwei Jahre in Lippstadt tätig.

Sie waren neben Ihrer Tätigkeit als Gemeindereferent auch in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Brilon tätig. Werden Sie das auch weiterhin sein?

Ja, mit 25 Prozent meiner Stelle bin ich dankbar, auch weiterhin Paare und Einzelpersonen mit unterschiedlichsten Anliegen in schwierigen Situationen als Gesprächspartner zur Verfügung stehen zu können. Darüber hinaus habe ich begonnen, mit 20 Prozent Beschäftigungsumfang für die Beratungsdienste des Erzbistums Paderborn eine dreijährige Weiterbildung zum Supervisor und Coach zu absolvieren. Ich hoffe darauf, zukünftig in dieser Funktion auch nochmal für Gruppen in Marsberg tätig zu werden, da nach dem Wechsel kein Rollenkonflikt mehr gegeben ist.

Zwölf Jahre sind eine lange Zeit. Was lag Ihnen während Ihrer Tätigkeit in Marsberg besonders am Herzen?

Ich bin christlich aufgewachsen, aber schon als Jugendlicher habe ich gemerkt, dass ich mich mit meinem persönlichen Glauben in vielen kirchlichen Ausdrucksformen nicht immer wiedergefunden habe. So habe ich versucht, mich in der Gemeinde einzubringen, um zum Wandel mit beizutragen. Denn die „frohe Botschaft“, dass es da jemanden gibt, der uns unabhängig von dem, was wir leisten, ob wir uns selbst gut finden oder gerade nicht ausstehen können, bedingungslos annimmt und liebt, diese Botschaft finde ich nach wie vor einzigartig und genial. Diese Message, die vielleicht gerade junge Menschen aus den traditionellen Kirchenformen nicht mehr erfahren, unter anderem an Jugendliche (z.B. in der Firmvorbereitung) weiterzugeben, war mir immer eine Herzensangelegenheit. Auszudrücken, das Jesus nicht weit entfernt oder eine rein historische Person ist, sondern der Glaube mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat, das habe ich versucht zu vermitteln.

Altkreis Brilon Kurz und Knapp Glauben heißt für mich... das Gefühl, dass es ein „Mehr“ gibt, für das ich sehr dankbar bin. Kirche ist für mich... die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus als Freund und Vorbild sehen. Sonntagsgottesdienste müssen... die müssen gar nichts! Sie können ein Treffpunkt sein, wo man gemeinsam für das Leben der vergangenen Woche dankt, für das Anstehende bittet, gestärkt hinaus geht und die Erfahrung von Gemeinschaft gemacht hat.

Das werden Sie ja sicherlich in Schmallenberg/Eslohe fortführen?

Auf jeden Fall. Dort werde ich mit meinen 40 Jahren im Team der Hauptamtlichen mit Abstand der Jüngste sein. Ich hoffe, dass es mir gelingt, trotz meines Alters einen Draht zu den Jugendlichen aufzubauen. Denn ich sehne mich selbst nach einer Kirche, in der junge Menschen sich wohl- und angesprochen fühlen.

Am vergangenen Sonntag ist in einem beeindruckenden Festgottesdienst die Pastoralvereinbarung für den Pastoralverbund Marsberg in Kraft getreten. Wie finden Sie sie?

Ich finde es beeindruckend mitzubekommen, wie viele Menschen in unseren Marsberger Ortschaften sich mit der Kirchengemeinde verbunden fühlen und in ihr ein Stück Heimat erfahren. Ein Großteil des Ehrenamts vor Ort erwächst aus diesen Gruppen. Die Pastoralvereinbarung stimmt mich hoffungsvoll, da viele sich eingebracht haben im Verständnis, dass sich das kirchliche Leben in einem starken Wandel befindet und es Veränderungsbemühungen braucht, mit Blick auf die Zukunft.

Wie haben Sie daran mitgearbeitet?

Zusammen mit meiner Kollegin Gaby Kniesburges und Propst Kemper habe ich die Aufgabe der Geschäftsführung der Steuerungsgruppe übernommen. Unsere Aufgabe bestand darin, den vom Erzbischof initiierten Pastoralentwicklungsprozess zu organisieren, koordinieren und zu einem Ergebnis zu führen.

Wie war die Zusammenarbeit in der Steuerungssgruppe insgesamt?

Mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe haben wir versucht, einen groben Querschnitt der Marsberger Bürger und Institutionen abzubilden. Jeder Vertreter stand also sinnbildlich für eine größere Gruppe. Seien es z.B. Gemeindemitglieder, Fernstehende, Schüler, Einrichtungen wie Krankenhaus oder der LWL oder für die Bedürfnisse junger Familien. Gerade diese Mischung und die daraus entstehende Meinungsvielfalt habe ich als sehr bereichernd erlebt.

Wie sehen Sie die Zukunft für den Pastoralverbund Marsberg?

Ich blicke größtenteils zuversichtlich auf das, was kommt, da ich die Menschen, die ich in den Jahren kennenlernen durfte, die sich der Kirche nahe fühlen, als Personen mit einer großen Einsatzbereitschaft wahrgenommen habe. Gleichzeitig erlebe ich Propst Kemper als Leiter des Pastoralen Raumes als jemandem, dem die Seelsorge das größte Anliegen ist und der daher immer ein offenes Ohr haben wird, auch für neue Ideen. Mein Wunsch ist und bleibt, dass weiterhin Wege gesucht werden, die Lebensrealität junger Menschen mit Interesse wahrzunehmen, wertfrei zu deuten und die zeitlose Botschaft des Evangeliums mit ihnen zu leben.

Wird Ihre Stelle neu besetzt werden?

Im Stellenplan des Erzbistums Paderborn stehen für den Pastoralen Raum Marsberg bis 2013 drei Priester und 1,5 Stellen als Gemeindereferent/in zur Verfügung. Da leider immer weniger für den Bachelor Religionspädagogik studieren als das Erzbistum Paderborn Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt, fällt es wie bei den Priestern immer schwerer, Stellen nachzubesetzen. Aus Paderborn ist jedoch die Zusage vorhanden, meine Stelle wieder auszuschreiben. Daher zum Schluss ein kurzer Werbeblock an alle, die noch nicht wissen, was sie studieren sollen: Werdet Gemeindereferent/in. Es ist ein wunderschöner, Job.