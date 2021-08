Die CDU in Olsberg „muss kämpfen“ - das sind die Gründe

Assinghausen. Der CDU-Stadtverband Olsberg tagt in Assinghausen. Welches Fazit aus den letzten zwei Jahren gezogen wurde und wie die Wahlen verliefen:

Die erneute Wiederwahl von Hiltrud Schmidt aus Wiemeringhausen zur Vorsitzenden sowie eine Diskussion mit dem heimischen Kandidaten Friedrich Merzstanden im Mittelpunkt des Stadtparteitages des CDU-Stadtverbandes Olsberg in der Assinghäuser Schützenhalle.

Positives Fazit der letzten zwei Jahre

Neben den üblichen Regularien zog Hiltrud Schmidt in ihrem Rechenschaftsbericht ein positives Fazit der Arbeit der CDU in Olsberg in den letzten zwei Jahren. Auch wenn man sich bei der Kommunalwahl, wo die CDU zwei Mandate verlor, ein besseres Ergebnis gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz reiche es mit der Bürgermeisterstimme von Wolfgang Fischer immer noch zur absoluten Mehrheit.

Besonders gut angekommen seien in den letzten zwei Jahren die Stammtische, die Radtour mit Friedrich Merz, die Videodiskussionen und diverse Betriebsbesichtigungen.

Bevor er zu kommunalpolitischen Themen Stellung nahm, bedankte sich Bürgermeister Wolfgang Fischer bei der wiedergewählten Stadtverbandsvorsitzenden für die geleistete Arbeit mit einem Blumenstrauß. Weil die Gewerbesteuereinnahmen wider Erwarten nicht so stark eingebrochen sind, sei man 2020 einigermaßen gut aus der Corona-Pandemie herausgekommen. „Auch in diesem Jahr stehen wird ganz gut da“ so Fischer, der bestätigte, dass die Digitalisierung in den Schulen auf Hochtouren laufe. Außerdem würden in nächster Zeit weitere Straßenbaumaßnahmen und die Umstellung der Straßenlampen auf LED-Beleuchtung in Angriff genommen.

SPD ist Hauptkonkurrent

In seiner Wahlkampfrede betonte Friedrich Merz, dass er in der SPD den Hauptkonkurrenten sehe: „Wir müssen um die Mehrheit kämpfen“. Man müsse alle Themen offen angehen, unter anderem auch den Klima- und den Umweltschutz, auch einer Industrieregion im Grünen. Wenn wir die behalten wollen, müssen wir etwas dafür tun.

Die Wahlergebnisse: stellvertretende Vorsitzende: Frank Kleine-Nathland und Ingomar Schennen; Schatzmeister: Marijan Schmücker; Schriftführerin: Kathrin Rösen; Geschäftsführer: Philipp Rüther; Mitgliederbeauftragter: Markus Sommer; Beisitzer: Martin Aleff, Julian Birkhölzer, Timo Caspari, Jeanette Friedrich, Hans-Jürgen Kleine, Franz-Josef Metten, Jana Potthoff, Simon Sabinarz, Ulrich Schmidt, Irina Schneider, Burkhard Stehling und Stephan Vormann.

