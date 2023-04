Die fünf spektakulärsten Wandertouren rund um Medebach

Medebach. Die Touristik Medebach hat ihre Rad- und Wanderkarte neu aufgelegt und überarbeitet. Die WP stellt die besten Touren in der schönen Region vor.

In enger Zusammenarbeit mit dem SGV-Medebach hat die Touristik Medebach die Rad-und Wanderkarte für die Ferienregion überarbeitet und neu aufgelegt. Im Maßstab von 1:25000 erstreckt sich das dargestellte Wandergebiet von Willingen bis nach Hallenberg und von Winterberg bis zur hessischen Grenze nach Hillershausen. Die WP stellt fünf der spektakulärsten Touren vor.

Die Wege führen auch durch idyllische Wanderdörfer wie Referinghausen. Foto: WP

Als Mitglied der Sauerland-Wanderdörfer bietet die Ferienregion eine große Vielfalt an Rundwanderwegen, darunter zertifizierte Qualitäts- und Themenwanderwege. Die Karte bietet Orientierung und erleichtert die Planung der Outdooraktivitäten. Zu jedem Medebacher Ortsteil findet der Kartennutzer Wanderempfehlungen, Sehenswürdigkeiten sowie die entsprechenden Wanderparkplätze. Alle Rad- und Wanderwege werden mit Streckenlänge und Höhenmetern gelistet, so dass jeder schnell die für ihn geeignete Route findet.

Erstmalig werden auch alle Sauerland Seelenorte der Umgebung aufgeführt. Projektleiterin Andrea Hegel war es zudem wichtig, die einzelnen Etappen des Medebacher Bergwegs aufzuschlüsseln, so dass Wandertouren auf dem 66 Kilometer langen Qualitätsweg gut planbar sind.

Auch für Radfahrer ist die Karte bestens geeignet: Die Radrundwege Medebach, die Touren der Bike-Arena Sauerland und auch die Knotenpunkte des Radnetzes Südwestfalen sind auf dem aktuellen Stand und in der Karte eingepflegt. Die neue Rad- und Wanderkarte ist erhältlich in der Tourist-Information oder kann auch gerne telefonisch oder per E-Mail an info@medebach-touristik.de bestellt werden.

Hier nun die WP-Top-Auswahl der neuen Karte:

1. Medebacher Bergweg

66 km Natur- und Wandererlebnis durch die „Toskana des Sauerlandes“, die keine Wünsche offen lassen, verspricht Andrea Hunold von der Medebach Touristik. Schmale Pfade winden sich durch dichte Wälder, erklimmen die von Kreuzwegen und Kapellen geschmückten Berghöhen, schlängeln sich entlang munterer Bächlein, kreuzen geschichtsträchtige Orte und enden immer wieder in blumengeschmückten Fachwerkdörfern. Der Medebacher Bergweg führt den Wanderern die Schönheit Medebacher Bucht vor Augen, die von den Einheimischen gerne als „Toskana des Sauerlandes“ genannt wird. Rund um Medebach verläuft der Weg, berührt alle Dörfer der Stadt, führt über die höchsten Berge, erschließt die alten, historischen Spuren des Klosters Glindfeld und windet sich durch unberührte Täler des Ostsauerlandes. Das Höhendorf Küstelberg, die Grafschaftsdörfer Deifeld, Referinghausen, Titmaringhausen, Düdinghausen und Oberschledorn sowie die Dörfer Medelon, Dreislar und Berge.

Start: Medebach, Wanderportal Medebacher Bergweg am Weddelsee

Strecke: 68,3 Kilometer

Ziel: Medebach, Wanderportal Medebacher Bergweg am Weddelsee

2. Orketalrundweg

Der Rundweg vom Parkplatz Orketal aus folgt zunächst dem Gewässerpfad Orke bis nach Medelon. Durch Buchenwälder, Wiesen und das Naturschutzgebiet „Heideköppel“ verläuft der Rundweg bis in das Örtchen Berge. Bis heute hat Berge seinen Charakter als idyllischen und landwirtschaftlich geprägten Ort behalten. Über den Lückenkopf mit schöner Fernsicht über die Medebacher Bucht führt der Wanderweg durch das Naturschutzgebiet Rüggen bis zum Gipfel des Kreuzberges oberhalb von Dreislar. Die zusammenhängenden Wälder rund um den Rüggen sind aus einer ehemaligen Niederwaldwirtschaft hervorgegangen und bieten vor allem Kleinsäugern und Höhlenbrütern einen Lebensraum. Vom Gipfel des Kreuzberges können Sie einen herrlichen Ausblick über Dreislar und die Medebacher Bucht genießen, bevor es über einen steileren Pfad hinab nach Dreislar geht. Nördlich von Dreislar liegt der Rastplatz „Im Schwinkel“. Mit Wassertretbecken, Barfußpfad, Massagebäumen und Relaxliegen lädt der Platz zu einer Pause ein. Hier trifft der Rundweg auf den Sauerland-Höhenflug, der weitere Fernsichten in die als europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesene Medebacher Bucht eröffnet.

Start: Wanderparkplatz Orketal

Strecke: 15,8 Kilometer

Ziel: Wanderparkplatz Orketal

3. Naturweg Kahler Pön Düdinghausen

Der Premiumweg Naturweg Kahler Pön führt nordwestlich von Medebach-Düdinghausen durch eine der wenigen noch verbliebenen Hochheiden auf den Höhenrücken des Sauerlands. Sie genießen traumhafte Ausblicke und Natur pur!Willkommen auf den Bergheiden des Kahlen Pön. Sie durchwandern einen faszinierenden Landschaftstyp, der für Jahrhunderte die Hochlagen des Mittelgebirges prägte.Noch Ende des 19. Jahrhunderts waren die Höhenrücken des Sauerlandes weithin von Bergheiden eingenommen. Auf dem Plateau des Kahlen Pön, in Grenzlage zwischen Upland (Hessen) und Medebacher Bucht (NRW) und damit im Quellgebiet der Diemel, liegt eine der wenigen verbliebenen Hochheiden des Rheinischen Schiefergebirges. Sie erleben eine außergewöhnliche Heidelandschaft und immer wieder großartige Fernblicke, wie zum Beispiel am Usselner Kreuz, auf dem Pöngipfel oder an der Kalied.

Start: Wanderparkplatz und Info Kahler Pön

Strecke: 5,3 Kilometer

Ziel: Wanderparkplatz und Info Kahler Pön

4. Geologischer Rundweg

Der Premiumweg Geologischer Rundweg bietet einen Einblick in die Erdgeschichte unter dem Motto „Zwischen Muscheln, Kopffüßlern und Vulkanen im tropischen Urmeer“.Der mit dem Deutschen Wandersiegel zertifizierte Premiumweg führt durch das schöne innerörtliche Ensemble mit geschichtlichen Häusertafeln des „Grenzdorfs zwischen Kurköln und Waldeck“, bietet den Panorama-Aussichtspunkt Kreuzberg mit Kreuzweg und Kapelle. Vier Steinbrüchen und eine Schlucht mit Infotafeln sowie ein Buchenniederwald-Hohlweg ermöglichen Einblicke in Erd-, Wald- und Verkehrsgeschichte.

Start: Grimmestraße 8 (Kirchplatz) 59964 Medebach-Düdinghausen

Strecke: 6,9 Kilometer

Ziel: Grimmestraße 8 (Kirchplatz) 59964 Medebach-Düdinghausen

5. Open Mind Places

Rund um Referinghausen führt diese Route und verbindet dabei die neun sogenannten Open Mind Places des Architekten und Künstlers Christoph Hesse. Die Kunstwerke inmitten der Natur bestehen aus lokalen Materialien. In der Dorfmitte auf dem Mehrgenerationenplatz fallen sofort das Unterholz und das Oberholz ins Auge. Das Oberholz bietet eine weite Aussicht über das Dorf und die sanft hügelige Landschaft. Nach einem steilen Anstieg über einen natürlichen Waldpfad, führt der Weg durch Felder und Wiesen zur nächsten Installation, dem Ursprung: vier Kuben aus flambiertem Holz, die an die Anfänge des über 750 Jahre alten Dorfes erinnern sollen. Durch die typische Kulturlandschaft der Medebacher Bucht mit ihren Wiesen und Weiden erreicht der Wanderer die nächste Station: zwei Tafeln erklären anschaulich die temporären Kunstwerke Strohtherme und Waldbrand, die 2019 bzw. 2020 auf benachbarten Wiesen für Aufmerksamkeit sorgten. Besonders beeindruckend ist auch der Pflug. Über eine Treppe taucht man in die begehbare Skulptur hinab, um auf einer Bank mit weitem Blick über Felder und Äcker innezuhalten. Weiter über naturbelassene Wege und Pfade im Wald führt die Wanderung durch zwei Steinbrüche. Vorbei an der schmucken Marienkapelle, über die Heidenstraße, einem alten Pilger- und Handelsweg zwischen Leipzig und Köln, erreicht man die Himmelstropfen am Wegesrand und schließlich, am Übergang zwischen Wald und Lichtung, ein hoch aufragendes Monument aus Holz, den Heidentempel. Sitzmöglichkeiten laden zum Innehalten und Rasten ein, bevor die Route abwärts durch den Wald zurück in Richtung Referinghausen führt.

Start: Wanderparkplatz Referinghausen L872 (Kleinbahnwaggon)

Strecke: 7,2 Kilometer

Ziel: Wanderparkplatz Referinghausen L872 (Kleinbahnwaggon)

