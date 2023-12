Die Grenzen der politischen Beteiligung

Marsberg. WP-Reporter Franz Köster findet, dass ehemalige Politiker nicht aus dem Zuschauerraum heraus Politik machen sollten

Lassen Sie mich zunächst klarstellen, dass es aus meiner Sicht eine politische Unsitte ist, wenn ehemalige Politiker weiterhin aus dem Zuschauerraum heraus versuchen, Politik zu machen. Dieses Verhalten untergräbt die Autorität der demokratisch gewählten Ratsmitglieder und schadet der demokratischen Kultur. Es ist kein Zufall, dass auf jeder Ratssitzung den Bürgern die Möglichkeit eingeräumt wird, Anfragen an den Rat zu stellen. Diese Gelegenheit wird in Marsberg in der Tat häufig genutzt und stellt einen klaren Indikator für eine lebendige demokratische Kultur in der Stadt dar.

Es ist wichtig, dass ehemalige Politiker die Grenzen respektieren und ihren Platz im politischen Geschehen kennen. Ihre aktive Zeit als Vertreter liegt hinter ihnen, und jetzt ist es die Aufgabe der demokratisch gewählten Ratsmitglieder, die Verantwortung für Entscheidungen und politische Arbeit zu tragen.

Es ist verständlich, dass ehemalige Politiker über umfangreiche Erfahrung und Wissen verfügen, das wertvoll für die Gemeinschaft sein kann. Dennoch sollten sie dieses Wissen auf andere Weise einbringen, beispielsweise durch Beratung oder Unterstützung der aktuellen Ratsmitglieder im Hintergrund. Es ist entscheidend, dass sie ihre Rolle als ehemalige Politiker akzeptieren, um Raum für neue Ideen und Lösungsansätze zu schaffen.

Die Möglichkeit für Bürger, ihre Anliegen direkt an den Rat heranzutragen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Eine lebendige demokratische Kultur benötigt den Input und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Dieser Austausch stärkt das Vertrauen und fördert eine offene und transparente Diskussion.

