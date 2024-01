Die großen Bütten- und Kappensitzungen im Altkreis Brilon

Hochsauerland Das Sauerland kann nicht nur Schnee, sondern auch Schneewalzer! Ein Überblick über die größeren närrischen Sitzungen rund um Brilon:

Na, das Kostüm schon fertig und das Konfetti gestanzt? Das Sauerland kann auch lustig. Das zeigen die zahlreichen Büttenabende und Prunksitzungen, die Jahr für Jahr über die Bühne gehen. „Wolle mer se reinlasse?“ Na klar! Hier eine (sicherlich nicht komplette) Übersicht der großen närrischen Veranstaltungen (Umzüge gibt’s extra):

Brilon

Im Raum Brilon müssten sich echte Karnevalsfans eigentlich klonen lassen. An Weiberfastnacht (8. Februar) läuft morgens das Weiberfrühstück in Rösenbeck. Dann könnte man abends nach Alme zur Altweiberfastnacht von Sebastian-Schützen und BV 23 in die Gemeindehalle gehen oder zum Tanzturnier der Carnevalsgesellschaft nach Hoppecke. In den Karnevalshochburgen Madfeld und Thülen steigen jeweils am 10. Februar die großen Bütten- bzw. Karnevalssitzungen in den Schützenhallen. In Scharfenberg lädt am 27. Januar das Tambourkorps Unitas zum Karneval in die Schützenhalle ein und am 2. Februar wird dort der Caritas-Karneval gefeiert. In Altenbüren lassen es die Schützen am 3. Februar ab 19.31 Uhr bei der großen Karnevalssitzung ordentlich krachen.

Hallenberg

Der Lieser Karnevalsverein (LCV), der bereits seit seinem Gründungsjahr 1967 Teil des Lieser Dorfgeschehens ist, lädt für Samstag, 27. Januar, 19.11 Uhr, zur Kappensitzung in die Schützenhalle ein. DNA – das steht für „Die Neuen Alten“ in Hallenberg. Die jecken Frauen aus der Nuhnestadt laden am 8. Februar zu ihrer großen Sitzung in die Schützenhalle ein. Groß gefeiert wird auch der Burschenkarneval, der am 3. Februar, 20 Uhr, in der Schützenhalle stattfindet.

Medebach

Die Karnevalisten von Rot-Weiss Medebach haben einiges vor: Am Samstag, 3. Februar, 20.11 Uhr, steigt eine Partysitzung im Kolpinghaus und Weiberfastnacht wird am 8. Februar, 20.11 Uhr, in der Schützenhalle gefeiert. Die große Narrensitzung im Kolpinghaus beginnt am Samstag, 10. Februar um 19.31 Uhr. In Oberschledorn wird Sitzungspräsident Andre Gerbracht an diesem Samstag, 20. Januar, um Punkt 18.31 Uhr die Schützenhalle mit einem donnernden „Schleidern-Helau“ in ein närrisches Mekka verwandeln. In Medelon steigt die zweite große Kappensitzung am 27. Januar und die Herrensitzung ist für den 4. Februar um 11.11 Uhr terminiert. In Düdinghausen lädt der Bürgerschützenverein am 3. Februar zur Sitzung in die Schützenhalle.

Marsberg

Die herausragenden närrischen Sitzungen im Raum Marsberg: „12. Marsberger Karnevalsnacht“ am 27. Januar im Josefskeller der Schützenhalle Niedermarsberg, 3. Februar ab 19.11 Uhr Prunksitzung in Bredelar, am Sonntag, 11. Februar, um 19.11 Uhr die 65. Große Prunksitzung in Giershagen und bereits am 10. Februar um 18.35 Uhr Prunksitzung in Westheim.

Olsberg

Die NOK (Närrische Olsberger Karnevalsgesellschaft) lädt für den 10. Februar ab 19.31 Uhr in die Konzerthalle ein, in Bigge veranstalten Kolping und Schützen am 3. Februar ihre Sitzung in der Schützenhalle, die Narren von „Brauker Helau“ in Bruchhausen machen am 10. Februar ihre Sitzung und erstmals veranstalten die Olsberger und die Bigger Frauen gemeinsam eine Karnevalssitzung, die am 26. Januar abends in der Konzerthalle ein Feuerwerk der guten Laune zündet.

Winterberg

50-Jähriges feiern die Karnevalisten von Züschen am 10. Februar ab 18 Uhr bei ihrer Sitzung in der Schützenhalle. Der Karnevalsverein Grönebach „Alle unter einem Hut“ lädt für den 3. Februar in die Dorfhalle ein. Los geht es um 19.31 Uhr. Am 10. Februar steigt die Prunksitzung des Karnevalsvereins Hildfeld.

