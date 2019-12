Kultur Die LoKomedy Show in Brilon geht in die nächste Runde

Brilon. Viele Briloner freuen sich seit Monaten darauf, dass die LoKomedy Show in die nächste Runde geht - am Samstag, 15. Februar ist es endlich soweit.

Einlass ist um 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Bürgerzentrum in Brilon.

Wieder hat Tobias Rentsch, der das Publikum durch den Abend führen wird, sich namhafte Comedians ausgesucht: gleich fünf Künstler werden bei der Stand Up Comedy Show auftreten und die Menge aufheizen. Tobias Rentsch - selbst eingefleischter Comedian - weiß, dass es wichtig ist die richtige Mischung zu finden.

Die Comedians im Überblick

Marvin Spencer hinterlässt eine Spur der Verwüstung auf den Bühnen dieses Landes. Denn wenn er hinters Mikrofon tritt, packt der Feingeist verbal die Fäuste aus und befördert billige Pointen und vorhersehbare Gags gleich mit dem ersten Punch ins Aus. Mit seiner Mischung aus Stand-up Comedy amerikanischer Schule und politischem Kabarett hat der Hamburger zahlreiche Wettbewerbe gewonnen.

Info Hier gibt es Karten Die LoKomedy Show wird wie in jedem Jahr von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und von LOK Event präsentiert.

Tickets können in der Filiale der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten in Brilon, online unter: www.vb-event.de/lokomedy und bei www.ruhrticket.de für 12,50 Euro erworben werden (Abendkasse 18 Euro).

Als Radiomoderator und Comedian überzeugt Der Storb durch seine treffsicheren Gags und Schnelligkeit. Mit seiner angriffslustigen, unverschämt unverblümten Art thematisiert Der Storb das, was ihn umtreibt und spricht aus, was sich die meisten nicht mal trauen zu denken. Ob Winetastings, Freunde mit Weber Grill oder Windeln für Erwachsene – Der Storb nimmt kein Blatt vor den Mund, was insbesondere als Radiomoderator eine gute Idee ist.

Müro Bakar bewegt sich zwischen Tiefgang und Banalität.Er wagt sich dabei stets aus der Komfortzone des populären Humors und betritt lieber kompromisslos eigene Gefilde. Mal spricht er über Gesellschaftsthemen, mal über persönliche Erfahrungen und Beobachtungen. Müro erzählt keine Witze, sondern er stellt Thesen auf bietet andere Blickwinkel an. Dabei wird er nie zum Redner, sondern bleibt immer Komiker.

MaziMazi hat 2018 den NightWash Talent Award und den NDR Comedy Contest gewonnen und tritt regelmäßig im Quatsch Comedy Club auf. Der Hamburger Student ist der Sohn iranischer Einwanderer. Mazi wuchs unter Freunden auf, die alle aus verschiedenen Herkunftsländern sind. So wurde sein Interesse für andere Sprachen und Kulturen geweckt. Diese verschiedenen Einflüsse drückt er nun in seinem Bühnenprogramm aus.

Steffen NitscheSteffen Nitsche ist mittlerweile im Sauerland nicht mehr wegzudenken. Ob als Magier, Mentalist oder als Moderator, verzaubert er schon seit vielen Jahren sein Publikum. Was man als Zauberer mit der Zeit erlebt und wie der Alltag bei einem „Nicht Muggel“ aussieht, wird nun endlich aufgeklärt. In seinem aktuellen Stand-up Programm entführt er euch in seine Welt der Zauberei, die sowohl den Kopf mental, als auch die Lachmuskeln beanspruchen wird.