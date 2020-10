Die miesen Maschen der Betrüger im Hochsauerlandkreis

Mit der Kampagne „Riegel vor“ informiert die Polizei auch im Hochsauerlandkreis zum Thema Wohnungseinbrüche. Aber die Verbrecher nutzen auch andere Methoden, um an Geld, Schmuck und ähnliches zu kommen. Polizeipressesprecher Holger Glaremin gibt eine Übersicht der aktuellen Maschen der Betrüger im Hochsauerlandkreis.

„Was völlig unabhängig von Corona eine Masche ist, die für Täter einen hohen Ertrag bringt, ist der Enkel- oder Neffentrick.“ Bei dieser Masche werden meist ältere Leute angerufen von einem Betrüger, der sich als Familienmitglied ausgibt und von eigenen finanziellen Problemen redet. Beispiele sind dafür ein Unfall oder ein Autokauf. Die Betroffenen werden durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Laut Glaremin kommt es täglich zu solchen Anrufen.

Falsche Polizisten sind im HSK ein Problem

„Auch der Anruf von falschen Polizisten ist immer wieder ein Problem“, sagt er. Bei dieser Art des Betruges geht es ebenso darum, die Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf einer Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass die Wertgegenstände im Haus nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Die Täter nutzen eine bestimmte Technik, die es ihnen erlaubt, auf der Telefonanzeige des Angerufenen die Polizeinotrufnummer 110 oder eine ähnliche örtliche Nummer erscheinen zu lassen.

„Betrüger behaupten aber auch, dass sie im Rahmen von Corona Kontrollen durchführen und verschaffen sich so Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Während das Opfer in die Wohnräume geführt wird, sorgt der Betrüger dafür, dass die Türe offen bleibt und sich ein Komplize ungesehen nach Wertgegenständen umsehen kann“, beschreibt Glaremin eine weitere Masche. Eine weitere bekannte Methode ist, dass junge Frauen nach einem Glas Wasser an der Türe bitten und dann wie bei den falschen Corona Kontrollen vorgeht. „Das kommt im Sauerland aber nicht häufig vor“, sagt Glaremin.

Abrechnungsbetrug mit Corona-Hilfen

Auch Abrechnungsbetrug bei dem Corona-Hilfen vom Staat erschlichen werden sind ein Problem. „Aber dafür sind die Zahlen der häuslichen Gewalt gesunken. Die Einbruchszahlen auch, weil die Grenzen zu sind, was die Ein- und Ausreise erschwert.“

Die Polizei im Hochsauerlandkreis gibt folgende Tipps, um sich vor Betrügereien an der Haustüre und am Telefon schützen zu können:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Behörde an von der die angebliche Person kommt. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Türe warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen heraus.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie bei Fragen die 110 an, wenn Sie unsicher sind oder ein verdächtiger Anruf bei Ihnen einging.

Fragen Sie auch Nachbarn um Hilfe.

Polizei warnt vor Einbrechern

Mit der gemütlichen Herbstzeit kommt auch die Hochsaison für Einbrecher. Trotz sinkender Zahlen geht die Polizei auch in diesem Jahr mit einer Vielzahl von Maßnahmen gegen die Einbrecher vor. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Tageswohnungseinbrüche um etwa 45 Prozent (Januar bis August) zurück. Neben den polizeilichen Maßnahmen wird vermutlich auch der Lockdown für den starken Rückgang verantwortlich gewesen sein. Dadurch, dass die Menschen häufiger zu Hause waren, ergaben sich weniger Tatgelegenheiten für die Einbrecher.

Für die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis bleibt die Einbruchsbekämpfung trotzdem ein Schwerpunkt. Jeder Einbruch in die eigenen vier Wände ist ein erheblicher Schock für die Einbruchsopfer. Unsicherheiten und Ängste können nach einem Einbruch zu einer großen Belastung werden.

Wirksame Methoden zum Schutz vor Einbrechern

Die Erfahrungen der Polizei zeigen, dass man sich vor einem Einbruch wirksam schützen kann. Viele Sauerländer haben bereits den Einbruchsschutz verbessert. Wenn Polizei und Bürger zusammenarbeiten, kann Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden. Sicherheitsbewusstes Verhalten ist das A & O beim Einbruchschutz. Die Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ baut deshalb auf drei wichtigen Riegeln gegen Einbrecher auf:

Lassen Sie sich kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutzberaten.

Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen.

Wählen Sie im Verdachtsfall die 110!

Am Montag, 26. Oktober ,findet eine Sonderveranstaltung der Verbraucherzentrale Arnsberg als Energiestammtisch in der Volkshochschule an der Ehmsenstraße 7 in Arnsberg statt. Bei dieser Veranstaltung hält der Technische Fachberater der Polizei HSK ab 19.30 Uhr einem Vortrag mit anschließendem Informationsgespräch.

Dieser Energiestammtisch der Verbraucherzentrale Arnsberg wird speziell zu den Themen Energetisches Bauen in Kombination mit Einbruch hemmenden Maßnahmen in Kooperation mit der Polizei HSK angeboten. Eine Anmeldung unter der 02931/14281 oder p.giebels@vhs-arnsberg-sundern.de ist erforderlich.

Informationen im Internet zum Einbruchsschutz

Informieren Sie sich auch zu jeder Zeit im Internet und machen Sie einen Termin für eine kostenlose Beratung von der Polizei zum Einbruchschutz unter

www.hochsauerlandkreis.polizei.nrw/kriminalpraevention-19

Weitere Informationen zur „Riegel vor“ - Kampagne finden Sie unter www.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer