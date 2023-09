Polizei Die neuen Polizisten in Brilon, Marsberg und Winterberg

Hochsauerlandkreis. In Brilon, Marsberg und Winterberg sind nehmen nach ihrer Ausbildung neue Polizeikommissare den Dienst auf. Wir stellen alle in Bildern vor.

Die neuen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare im HSK haben jetzt ihren Dienst nach ihrer dreijährigen Ausbildung angetreten. Landrat Dr. Karl Schneider und Abteilungsleiter Polizei Polizeidirektor Klaus Bunse luden die Neuzugänge der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ins Kreishaus nach Meschede ein und begrüßten sie in feierlicher Atmosphäre.

Die neuen Polizisten an der Polizeiwache Brilon. Foto: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Die neuen Polizisten an der Polizeiwache Winterberg. Foto: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Die neuen Polizisten an der Polizeiwache Marsberg. Foto: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Insgesamt fangen 30 Polizistinnen und Polizisten ihren ersten Dienst bei uns im Kreis an. Zusätzlich wurden vier erfahrene Beamtinnen und Beamte in de HSK versetzt. Die Neuzugänge werden auf sechs der sieben Polizeiwachen und auf die Kriminalpoli verteilt. Ihren ersten Dienst werden sie in den nächsten Tagen antreten und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im HSK sorgen.

