Die Passion in Hallenberg: Nur noch wenige Aufführungen

Hallenberg. Die „Passion“ in Hallenberg geht langsam zu Ende. Über 13.000 Zuschauer waren bislang auf der Freilichtbühne. Die letzten Termine im Überblick.

Die Freilichtbühne Hallenberg bewegt sich auf die Zielgerade zu. Am Sonntag, 3. September, 15.30 Uhr, hebt sich ein letztes Mal der imaginäre Vorhang zur „Passion“. Erst 2030 steht das Stück dann wieder auf dem Spielplan. Rund 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnte die Bühne zu den bisher 17 Aufführungen der Leidensgeschichte Jesu Christi und der Botschaft seiner Auferstehung begrüßen. Damit liegt die Zahl noch weit hinter den Besucherergebnissen vergangener Jahre - und das, obwohl das Publikum durchweg sehr begeistert ist

Passionsspielbesucher beeindruckt

„Sehr beeindruckend! Gänsehautmomente und Ergriffenheit! Mehr als bewegend, in der Gesamtheit der Darstellung unvergesslich“ – so beschreiben die Passionsspielbesucher ihre Eindrücke im Gästebuch der Freilichtbühne. An folgenden Tagen ist die Passion noch zu sehen: 26. August (20 Uhr), 27. August (15.30 Uhr) und am 1. September (20 Uhr) und 3. September (15.30 Uhr). Ausführliche Infos und Reservierungswünsche für die Spielsaison 2023:Freilichtbühne Hallenberg, Freilichtbühnenweg, 59969 Hallenberg, Tel.: 02984 / 929190, Fax: 02984 / 929192, Email: info@freilichtbuehne-hallenberg.de. Infos, Kartenreservierung und Buchung auch über die Homepage der Freilichtbühne: www.freilichtbuehne-hallenberg.de .

