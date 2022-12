Die Kinderfeuerwehr ist nicht nur Hobby, sie erfüllt auch einen besonderen Zweck. Davon will auch die Stadt Olsberg profitieren.

Feuerwehr Die Politik gibt ihr Go: Neue Kinderfeuerwehr für Olsberg

Olsberg. In Olsberg soll eine Kinderfeuerwehr entstehen und das schon sehr bald. Wieso ein früher Start in die Feuerwehr für Kinder und Stadt wichtig ist.

Olsberg bekommt eine Kinderfeuerwehr. In der letzten Ratssitzung des Jahres haben die Fraktionen einstimmig die Gründung einer Kinderfeuerwehr in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt zugestimmt.

Freiwillige Feuerwehr in Olsberg soll schon bald starten

In der Freiwilligen Feuerwehr für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können laut Ratsvorlage Kinderfeuerwehren gebildet werden. „Die Kinderwehren haben wie die Jugendfeuerwehren insbesondere die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an eine ehrenamtliche Tätigkeit in der örtlichen Gemeinschaft heranzuführen“, heißt es weiter. Zusätzlich gefördert werden soll der Erwerb sozialer Kompetenzen. Kinderwehren sind mitunter auch eine wichtige Möglichkeit, den Nachwuchs für die Freiwilligen Feuerwehren zu gewinnen. Im Brandschutzbedarfsplan ist die Gründung einer Kinderfeuerwehr ebenfalls vorgesehen.

Lesen Sie auch: Feuerwehr im Sauerland warnt vor brandgefährlichem Trend

Lesen Sie auch: Haus Hövener in Brilon spendet Eintrittsgelder

Ab dem 1. Januar 2023 soll in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Olsberg daher eine Kinderfeuerwehr gegründet werden. Der Ratsbeschluss kann im Rahmen von Förderprogrammen, wie beispielsweise der Förderung für das Fahrzeug der Kinderfeuerwehr, das im kommenden Jahr beschafft werden soll, hilfreich sein. Bürgermeister Wolfgang Fischer betont zudem, dass die Wehr für alle Kinder aus allen Ortsteilen offen ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon