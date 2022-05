Die schönsten Bilder vom 70. Jubiläum der kfd Altenbüren

Altenbüren. Die kfd-Frauen in Altenbüren-Esshoff feiern 70-jähriges Bestehen und blicken auf eine Zeit voller Veränderungen. Das waren die Highlights:

„70 Jahre kfd, 70 Jahre tolle Frauen“, gab es ein dickes Lob aller Vereinsvorstände in Altenbüren zum 70. Bestehen. Bestes Wetter war der Garant dafür, dass die kfd-Frauen Altenbüren-Esshoff ihr Jubiläum bei einem „Fest der Freude“ im Freien mit fast 200 Besuchern auf dem Kirchplatz feiern konnten. Eingeleitet wurde der Festtag mit einer Andacht mit Pastor Hermann-Josef Schulte, unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Altenbüren, im Anschluss gab es einen Sektempfang.

Die besten Bilder vom 70. kfd-Jubiläum in Altenbüren Die besten Bilder vom 70. kfd-Jubiläum in Altenbüren Viele Jubilare konnten beim 70. kfd Jubiläum in Altenbüren geehrt werden - mit mehreren Tanzeinladen und herzlichen Glückwünschen. Foto: Monika Wiegelmann

Miriam Schlüter aus dem Vorstand begrüßte die Gäste: „70 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich das Weltbild der Frau sehr verändert hat, durch Gleichberechtigung und Emanzipation“, sprach die junge Frau die Entwicklung in dieser Zeit an. Es seien oftmals die kleinen Dinge im Leben, die Freude machten. „Wie die vielen Aktivitäten der kfd-Frauen in 70 Jahren, gepaart mit zwischenmenschlichen Werten. Ihr habt Freude weitergetragen.“ Schlüter fragte: „Haben Sie sich heute schon gefreut? Und darf man das überhaupt im Krieg?“, erinnerte sie an die Ukraine.

Geschenke und Tortenbuffet zum 70-jährigen Bestehen der kfd

„Damit die Freude in Eure Herzen einzieht, stehen auf den Tischen kleine Gastgeschenke“. Für Gaumenfreuden hatten viele fleißige Bäckerinnen der kfd und der Dorfgemeinschaft mit einem Riesen-Tortenbuffet gesorgt, das jeder Konditorei Ehre gemacht hätte. „Es ist schön, dieses Jahr zwei Mal Muttertag zu feiern“, gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Niklas Frigger für Rat und Verwaltung zum Jubiläum und übergab ein Geldgeschenk von einem Euro für jedes Vereinsjahr. „Den christlich-katholischen Verein 70 Jahre lang voranzubringen, ist nicht immer einfach gewesen, aber noch heute ist er ein Teil des Gemeindelebens“.

Glückwünsche sprach auch Ortsvorsteher Volker Dietrich aus. „Erwachsen aus dem Mütterverein, seid Ihr heute eine dynamische Gruppe im Dorf. Ohne Euch ging nichts, auch nicht zu Hause. Als Männer sagen wir Danke, dass wir Euch haben“. Es wurde ein unvergesslicher Nachmittag an einer großen Kaffeetafel. Man merkte allen die Freude darüber an, dass endlich wieder eine maskenfreie Geselligkeit mit schönen Gesprächen stattfinden konnte.

Überraschungsgast bei der Geburtstagsfeier in Altenbüren

An großen Stellwänden wurde mit Fotos und Presseberichten an wichtige Ereignisse in 70 Jahren erinnert. Als Überraschungsgast kam „Eva Schabulski“ (Christa Körling) und erinnerte daran, dass früher alles besser war. Sie sorgte mit einem eigenständig und mit viel Herzblut kreierten Auftritt für ein begeistertes Publikum. „Heute gibt es das I-Phone. Wir hatten früher ein grünes Telefon, wenn das mal runter fiel, waren eher die Fliesen kaputt als das Telefon. Im Fernsehen schaltet man sich heute durch über 300 Programme, wir wurden mit drei Programmen und Sendungen wie „Bonanza“ auf das Leben vorbereitet. Früher gab es Stubenarrest, heute sind die Kinder froh, wenn sie in ihr Multimedia-Zimmer eingesperrt werden. Und als im Lockdown das Toilettenpapier knapp wurde, erinnerten sich die Älteren daran, dass sie früher Zeitungspapier in eckige Stücke schneiden mussten und Opa den Stapel dann lochte“.

Natürlich fehlte an diesem Festtag auch die Ehrung langjähriger Mitglieder nicht. „Ihr habt uns Jahrzehntelang die Treue gehalten, um Euch für unsere Ziele einzusetzen und öffentlich zu positionieren. Ihr habt Euch von Zweiflern nicht entmutigen lassen und seid die Stütze unseres Fortbestandes“, so Miriam Schlüter.

Der Höhepunkt kam zum Schluss: Die Altenbürener Tanzmariechen: Sternengirls (Leitung Annika Schulte, Rieke Boris), Funkengirls (Leitung Lisa Wallbaum, Annika Schulte) und die Funkengarde (Eigenregie) hatten ein Medley einstudiert. „Grandios, eine tolle Sache“, gab es ganz viel Applaus.

