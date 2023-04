Die schönsten Bilder von der Pferdeprozession in Giershagen

Pferdeprozession in Giershagen

Am vergangenen Sonntag fand in Giershagen eine traditionelle Pferdeprozession statt. Die Pferdeprozession begann am frühen Sonntagmorgen und zog durch die Straßen und Felder von Giershagen zur Kluskirche. Während die Prozession durch die Straßen zog, versammelten sich viele Besucher und die Bewohner von Giershagen, um sie zu sehen.

Foto: Christine Zeitler