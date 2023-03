Die Sorgen-Hunde am Tierheim Brilon: Diara, Chico und Bella

Brilon. Das Tierheim Brilon hat aktuell Sorgenfälle: Die Hunde Diara, Chico und Bella sind schon sehr lange dort. Es sind sehr unterschiedliche Tiere.

Aufmerksamkeit möchte das Tierheim auf drei aktuelle Sorgenkinder, die schon seit sehr langer Zeit im Tierheim Brilon sind.

Presa Canario Hündin Diara

Das ist Diara, Foto: Tierheim Brilon

Da ist zum einen die Presa Canario Hündin Diara, die inzwischen schon ihr drittes Jahr im Tierheim verbringt. Egal ob Tierarzt oder fremde Menschen, Diara zeigt sich von ihrer besten Seite, ist kooperativ und gutmütig. Bei Artgenossen oder anderen Tieren sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Auch ihre Jagdleidenschaft ist ein großes Thema, außerdem sind Zäune bis zu eine Höhe von drei Metern überhaupt kein Problem für sie. Da geht sie einfach drüber. „Diara ist definitiv etwas für Liebhaber dieser Rasse, die wissen, welche Ansprüche die Hunde an ihren Halter stellen“.

Rentner Chico

Der rüstige Rentner Chico.. Foto: Tierheim Brilon

Auch der 2008 geborene Chico ist nicht nur aufgrund seines fortgeschrittenen Alters ein Problemfall. „Er ist eben ein typischer Terrier mit einem starken Charakter“, so Meerpohl. Leider habe Chico in der Vergangenheit weder Erziehung noch Grenzen kennengelernt, obwohl er diese zur Orientierung so dringend braucht. Als Halter kommt daher nur ein Mensch mit viel Terriererfahrung in Betracht, der es schafft, Chico konsequent aber ohne Härte zu führen.

Mischlingshündin Bella

Die hübsche Bella. Foto: Tierheim Brilon

Und dann ist da noch Bella. Eine wunderschöne Shar Pei-Staffordshire Mischlingshündin, die es aber schon aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit und den damit verbundenen Auflagen nicht leicht hat. Bella kommt aus einer Sicherstellung. Ihre Halterin war vorbestraft und es war abzusehen, dass sie die für das Halten eines solchen Hundes nötigen Auflagen nicht erfüllen wird. Mit Rüden kommt Bella klar, mit Hündinnen eher nicht. Sie zeigt, ähnlich wie Diara, ein ausgeprägtes Jagdverhalten und ist etwas eigensinnig, ist dabei aber sehr menschenfreundlich und verschmust.

Wer sich für einen neuen Wegbegleiter aus dem Tierheim interessiert, wird gebeten einen Termin zu vereinbaren, da das Personal alle Hände voll zu tun hat, um alle Pfoten zu versorgen.

Kontaktdaten: info@tierheim-brilon.de oder 02961/1878.

