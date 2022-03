Die verkaufsoffenen Sonntage gibt es 2022 im Altkreis Brilon

In Verbindung mit Veranstaltungen wie hier bei „Brilon blüht auf“ wird auch die Möglichkeit zum Shopping-Erlebnis am Sonntag von vielen Besuchern gerne genutzt.

Brilon/Olsberg/Marsberg/Winterberg/Medebach. Wann kann man sonntags in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Medebach einkaufen? Das ist die Übersicht für alle Terminen im Jahr 2022.

Sonntags shoppen, durch die Stadt bummeln und genießen - das ist im Altkreis Brilon auch in diesem Jahr wieder - verknüpft mit Stadt-Events- geplant. Wir haben vor Ort nachgefragt, welche Sonntage 2022 als verkaufsoffen geplant sind.

Die Termine in Marsberg

In Marsberg war eigentlich in Zusammenhang mit der für den 20. März geplanten Veranstaltung „Hallo Frühling“ auch ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Coronabedingt ist die Veranstaltung aber schon vor einiger Zeit abgesagt worden. Auch für den Diemelradweg-Tag (8. Mai), der eine Kooperationsveranstaltung mit anderen Kommunen ist, zeichnet sich nach Auskunft des Stadtmarketings ab, dass sie vermutlich ebenfalls abgesagt werden muss. Im Fall einer Absage findet auch an dem Termin kein verkaufsoffener Sonntag statt. Geplant sind noch verkaufsoffene Sonntag für den 16. Oktober (Allerheiligen-Markt mit historischem Umzug und zum Marsbeger Weihnachtsmarkt mit Lichterfest (27. November)

Die Termine in Brilon

In Brilon soll in Verbindung mit folgenden Veranstaltungen auch am Sonntag ein Shopping-Erlebnis geboten werden: bei „Brilon blüht auf“ am 10. April, beim Altstadtfest (4. September), zur Michaeliskirmes (25. September) und bei Weihnachtmarkt und Wintermeile am 4. Dezember.

Die Termine in Olsberg

In Olsberg sind die verkaufsoffenen Sonntag zurzeit noch nicht ganz festgezurrt. Nach Auskunft der Fachwelt Olsberg gibt es aber drei mögliche Termine: 20. März, einen Termin in der Jahresmitte, an dem es eventuell ein Fest als Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt geben könnte und den 18. Dezember, an dem der diesjährige Weihnachtsmarkt stattfinden könnte.

Die Termine in Winterberg

In Winterberg gibt es aufgrund der Kurorte-Regelung insgesamt 40 verkaufsoffene Sonn- und Feiertage. Das sind in diesem Jahr ab März folgende Daten: 6. März, 10., 17. und 24. April, 8., 15., 22. (Stadterlebnis) und 29. Mai, 5. und 26. Juni, 3., 10., 17., 24. und 31. Juli, 7., 14., 21. und 28. August, 4., 11., 18. und 25. September, 2., 9., 16., 23. und 30. Oktober, 11., 18. und 26. Dezember.

Die Termine in Medebach

In Medebach sind folgende Termine geplant: 3. April, 26. Juni (Straßenmalerfestival), Herbstshopping (noch kein Termin) und 4. Dezember (Weihnachtsmarkt). Dem Ordnungsamt der Stadt Hallenberg liegen zurzeit keine Anträge für verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr vor.

