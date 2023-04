Die Westfalenpost Winterberg/Brilon ist jetzt auf Instagram

Brilon/Winterberg. Die Redaktion zeigt auf Instagram täglich die stärksten Geschichten aus Winterberg, Brilon, Olsberg, Marsberg, Medebach und Hallenberg.

Da sind wir endlich! Die Westfalenpost ist jetzt unter @wp_winterberg_brilon auf Instagram. Das haben Sie noch nicht mitbekommen? Dann liefern wir Ihnen hier die wichtigsten Antworten dazu – und hoffen, Sie schauen einmal vorbei.

Wie finde ich die Westfalenpost auf Instagram?

Unter dem Profilnamen @wp_winterberg_brilon posten die Kollegen aus den Redaktionen in Brilon, Marsberg und Winterberg. Um die Inhalte zu sehen, muss man nicht angemeldet sein. Unter www.instagram.com/wp_winterberg_brilon können Sie die Seite auch im Browser anklicken. Allerdings gibt es weit mehr Funktionen, wenn man ein eigenes Profil erstellt. Dann kann man Likes dalassen, Inhalte Teilen, kommentieren und uns eine Nachricht schreiben - die trudelt direkt bei den Kollegen vor Ort ein.

Was erwartet mich auf dem Profil?

Nachrichten aus Brilon, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Hallenberg und Medebach. Wir zeigen täglich unsere stärksten Geschichten auf der Plattform und erzählen Ihnen, was Sie erwartet, wenn Sie den Text anklicken. Außerdem gibt es kleine Videoschnipsel, mal einen Einblick in die redaktionelle Arbeit und die Möglichkeit, stets über das, was in der Heimat geschieht, informiert zu sein. Mit dabei Themen rund um Wintersport in Winterberg, Tourismus im Sauerland oder Themen, die hier Stadtgespräch sind. Auch Service-Themen sind zu finden. Am Wichtigsten sind uns allerdings die Menschen im Sauerland. Wir erzählen ihre Geschichten.

Wie kann ich mit euch in Kontakt treten?

Instagram ist nicht umsonst ein soziales Netzwerk. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch via Instagram Nachrichten mit Ihrem Anliegen schicken – egal ob Kritik, Nachfragen oder Anregungen, welches Thema wir als nächstes bearbeiten sollen. Schicken Sie uns dazu gerne via Instagram eine Nachricht, schreiben Sie in die Kommentare. Sollten Sie kein Instagram haben, sind wir auch via Facebook zu finden oder unter der Adresse brilon@westfalenpost.de zu erreichen.

