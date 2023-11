Diese Erlebnisse bietet Geocaching für Kinder in Westheim

Westheim Mit dem Orga-Team Hirsch_22 können Kinder beim Geocaching die Natur erleben und spannende Aufgaben lösen. Ein Erfahrungsbericht.

Das Westheimer Orga-Team Hirsch_22 hat zu einem spannenden Ausflug zum „Geocaching Lehrpfad in Paderborn“ eingeladen. Die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch einige Kinder der Schul-AG „GEOCACHING4KIDS“ der Egge-Diemel-Schule in Westheim, erlebten bei herbstlichen Temperaturen, Sonne, Wind und auch Regen einen abenteuerlichen Ausflug in den Waldpark „Haxtergrund“ bei Paderborn.

Über das Thema in all seinen Facetten informieren

Auf einer etwa drei Kilometer langen Wanderung durch die idyllische Umgebung galt es, mit Hilfe von GPS-Geräten insgesamt fünf (+1) GeoCaches zu finden. Gleichzeitig konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich an sechs informativen Tafeln über das Thema „Geocaching“ in all seinen Facetten informieren. Nach etwa einer Stunde waren schließlich alle Verstecke gefunden, wenn auch manche erst nach teils intensiver und aufwändiger Suche.

In gemütlicher Runde die Tour ausklingen lassen

Die Veranstaltung endete wie die vorherigen Touren in gemütlicher Runde, diesmal am Westheimer „Haus der Vereine“, nach etwa vier bzw. fünf Stunden. Das Orga-Team Hirsch_22 bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement sowie für deren überaus freundliche Unterstützung und freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen bei einer der nächsten Westheimer „GEOCACHING4US“-Touren.

Lesen Sie auch:

Die Team-Mitglieder arbeiten bereits gemeinsam mit dem Westheimer Förderverein „Dorfgemeinschaft – Unser Westheim“ an einer weiteren spannenden Veranstaltung für das noch laufende Jahr. Details dazu werden rechtzeitig unter anderem in der Dorf-App „westheimPlus“ (wh+) sowie über das lokale „wIP“-System (Westheimer InfoPoint) veröffentlicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon