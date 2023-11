Der Efes Grill in Winterberg wirbt schon auf der Außenfassade mit seinem Lieferdienst.

Gastronomie Lieferservice in Winterberg: Pizza, Pasta oder Schnitzel

Winterberg. Essen online bestellen im HSK: Fünf Lieferdienste in Winterberg bringen Pizza, Pasta und Co. direkt nach Hause - hier die große Übersicht.

Heute mal Essen nach Hause bestellen?

Einen Lieferservice haben einige Restaurants im Hochsauerlandkreis. In unserem „Lieferdienst-Check “ werfen wir einen Blick auf das Angebot: Welche Lieferdienste gibt es in Winterberg? Wie viel kostet das günstigste Gericht?

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, wir ergänzen die Liste gerne um weitere Tipps.

Dieser Überblick behandelt die Lieferdienste in Winterberg. Hier geht es zu den Überblicken für Brilon,Olsberg, Marsberg und Medebach und Hallenberg.

Pizza, Pasta, Döner oder Schnitzel können sich auch die Winterberger auch bequem an die Haustür liefern lassen. Einige gastronomische Betriebe bieten einen Lieferdienst an.

Bei den meisten Restaurants und Imbissen können Bestellungen allerdings nur vor Ort abgeholt werden – die Liste der Lieferdienste in Winterberg ist daher eher klein.

Efes Döner Pizzeria

Der Imbiss Efes Döner Pizzeria (Am Waltenberg 38) hat Pizza, Schnitzel, Döner, Pasta und auch Currywurst auf der Karte. Als Spezialität gibt es unter anderem die „Pizza Winterberg“ mit Spinat, Champignons, Paprika und Brokkoli. Der „Salat Winterberg“ wird zubereitet mit gemischtem Salat, Mozzarella und Hirtenkäse. Geliefert wird täglich außer montags jeweils von 12 bis 22 Uhr.

Billigstes Gericht: Bratwurst (3 Euro)

Bratwurst (3 Euro) Teuerstes Gericht: Pizza Krabben Spezial (14 Euro)

Pizza Krabben Spezial (14 Euro) Preis pro Cola: 3,50 Euro (0,33l)

3,50 Euro (0,33l) Lieferkosten: 5 Euro

5 Euro Mindestbestellwert: 25 Euro

25 Euro Kontakt: 02981 8996817, Lieferando, https://efes-niedersfeld.de/

Kadi Zeggai Pizzahaus Winterberg

Das Pizzahaus Winterberg (Marktstraße 12) bietet wenig überraschend verschiedene Pizzen, aber auch Salate an. Auf der Karte stehen knapp 50 verschiedene Pizzen, die auch für einen Aufpreis von einem Euro mit veganem Käse bestellt werden können. Montags und dienstags ist Ruhetag (außer an Feiertagen), geliefert wird von 17 bis 21 Uhr.

Billigstes Gericht: Pizzabrötchen (3 Euro)

Pizzabrötchen (3 Euro) Teuerstes Gericht: Pizza Gyros Spezial (10 Euro)

Pizza Gyros Spezial (10 Euro) Preis pro Cola: 2 Euro (0,33l)

2 Euro (0,33l) Lieferkosten: keine, geliefert wird aber nur in die Kernstadt Winterberg

keine, geliefert wird aber nur in die Kernstadt Winterberg Mindestbestellwert: 20 Euro

20 Euro Kontakt: 02981 8207130, http://www.pizzahaus-winterberg.de/

Das Pizzahaus in Winterberg bietet auch einen Lieferdienst an. Foto: Benedikt Schülter / WP

Pizzeria Dani in Winterbergs Innenstadt

In der Pizzeria Dani (Am Waltenberg 27) können die Pizzen nicht nur vor Ort verspeist werden, sondern der Familienbetrieb bietet auch ein Pizza-Taxi an.

Billigstes Gericht: Pizzabrötchen (5 Euro)

Pizzabrötchen (5 Euro) Teuerstes Gericht: Pizza Rucola (14 Euro)

Pizza Rucola (14 Euro) Lieferkosten: keine Angabe

keine Angabe Mindestbestellwert: keine Angabe

keine Angabe Kontakt: 02981 908040

Efes Bistro in Niedersfeld

Auch im Ortsteil Niedersfeld gibt es ein Efes Bistro, das verschiedene Pizzen, Döner, Pasta, Schnitzel und Salate anbietet. Lieferzeiten sind täglich von 12 bis 21 Uhr, dienstags ist aber Ruhetag (außer in den Sommer- und Winterferien).

Billigstes Gericht: Pommes Tasche (4,50 Euro)

Pommes Tasche (4,50 Euro) Teuerstes Gericht: verschiedene Pizzen in XL-Größe, z.B. Sello (32 Euro)

verschiedene Pizzen in XL-Größe, z.B. Sello (32 Euro) Lieferkosten: innerorts 4 Euro, außerorts und ab 10 Kilometer Entfernung 6 Euro

innerorts 4 Euro, außerorts und ab 10 Kilometer Entfernung 6 Euro Mindestbestellwert: innerorts 20 Euro, außerorts 30 Euro, ab 10 Kilometer Entfernung 40 Euro

innerorts 20 Euro, außerorts 30 Euro, ab 10 Kilometer Entfernung 40 Euro Kontakt: 02985 908868 (bei Störung: 0172 1641555), https://efes-niedersfeld.de/

Pizzeria Pronto Pronto in der Innenstadt Winterberg

Alles, was das italienische Herz begehrt, gibt's bei Pizzeria Pronto Pronto zum Bestellen und Liefern lassen. Besonders beliebt: Die Pizza Amore mit Thunfisch und Zwiebeln. Weitere Zutaten können nach Belieben hinzugefügt werden. Geliefert wird täglich von 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags sogar bis 23 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Billigstes Gericht: Pommes (3,50 Euro)

Pommes (3,50 Euro) Teuerstes Gericht: Pizza Amore 30cm (12,50 Euro)

Pizza Amore 30cm (12,50 Euro) Preis pro Cola: 5,15 Euro (1l)

5,15 Euro (1l) Lieferkosten: 2,50 Euro

2,50 Euro Mindestbestellwert: 20 Euro

20 Euro Kontakt: 01511 4304034, Lieferando

Auch der M&C Grill in Medebach liefert nach Winterberg. Details können der Lieferdienst-Übersicht aus Medebach und Hallenberg entnommen werden.

