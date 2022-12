Diese Menschen bekommen in Winterberg den Heimatpreis

Winterberg. Trauerbegleitung, Zukunftsprojekt und Maibäume: Für dieses Engagement wurden drei Projekte aus Winterberg ausgezeichnet. Die Details:

Menschen, die sich für ihre Heimat, für ihre Mitmenschen einbringen, genießen berechtigt allenthalbengroße Wertschätzung. Immer wieder setzen sie sich für den Erhalt von Traditionen, für die Pflege des Brauchtums und für das kulturelle Erbe der Städte und Gemeinden ein. Grund genug für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, dieses Engagement mit dem Heimatpreis zu stärken und zu fördern.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Fünf Bewerbungen aber nur drei Preisträger

Die Stadt Winterberg hat jetzt zum vierten Mal in Folge den Heimatpreis des Landes NRW vergeben. In diesem Jahr konnten sich der Verein Seelenbeben, das Zukunftsprojekt Siedlinghausen und die Negertalmusikanten über die Auszeichnung mit dem Heimatpreis freuen. Die drei Preisträger wurden zu Beginn der letzten Ratssitzung 2022 im Dezember mit dem Heimatpreis ausgezeichnet.

Bürgermeister Michael Beckmann würdigte das große ehrenamtliche Engagement der Preisträgerinnen und Preisträger, aller eingereichten Projekte und der vielen Bürgerinnen und Bürger. „Die Verleihung des Heimatpreises ist ein ebenso schöner wie wirksamer Weg, den Blick auf Verdienste zu lenken, die für unsere Stadt und unsere Dörfer von elementarer Bedeutung sind. In Winterberg und allen Dörfern setzen sich viele Menschen mit viel Herzblut für unsere Stadt ein und sorgen so dafür, dass Winterberg so lebens- und liebenswert ist. Euer Engagement ist das Schmiermittel für unsere Stadt“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Lesen Sie auch: Neujahrsvorsätze: Experten geben Tipps für Ihre Ziele 2023

Da insgesamt fünf Bewerbungen für den Heimatpreis der Stadt Winterberg vorlagen und nur drei Vereine mit dem Heimatpreis ausgezeichnet werden konnten, musste der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Winterberg am 15. November eine Auswahl treffen.

3000 Euro für Erstplatzierten

Über den 1. Platz des Heimatpreises mit einem Preisgeld von 3000 Euro kann sich der Verein Seelenbeben mit dem Projekt „Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche“ freuen.

Der Verein begleitet im Raum Winterberg und darüber hinaus ehrenamtlich Kinder und Jugendliche sowie deren Familien einfühlsam und kompetent bei der Be- und Verarbeitung ihrer Trauer nach einem Todesfall eines geliebten Menschen im direkten Familienumfeld. Den Kindern und Jugendlichen wird mit diesem Projekt ein Raum geboten, indem sie sich sicher fühlen können mit all ihren Emotionen. Wo sie das Gefühl haben können, hier dürfen sie sein, wie sie sind. Die Gruppe „Seelenbeben“ begleitet sie auf dem Weg, das Beben der Seele wieder mit sich und ihrem Leben in Einklang zu bringen – ein Seelenbeben zuzulassen, das mit schönen Erinnerungen gepflastert ist. Das gelingt mit Gesprächsrunden, Kreativ-Angeboten oder auch durch Erlebnispädagogik.

Lesen Sie auch:Medebach hat jetzt auch einen Pizza-Automaten: Hier steht er

Den 2. Platz mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro überreichte Bürgermeister Michael Beckmann und seine Stellvertreter, Joachim Reuter und Jörg Burmann, an das Zukunftsprojekt Siedlinghausen. Das Zukunftsprojekt Siedlinghausen hat wieder Leben in das ehemalige Schulgebäude der Sekundarschule gebracht. So wird der linke Teil der Schule als Experimentierraum für unterschiedliche Nutzungen wie Yoga oder Malkurse genutzt.

Die Negertalmusikanten konnte sich für das Projekt Maibaum über den 3. Platz mit einem Preisgeld von Höhe von 500 Euro freuen. Das jährliche Aufstellen des Maibaums symbolisiert den Zusammenhalt der Negertalmusikanten und des gesamten Ortes Siedlinghausen. Der Maibaum schmückt von Mai bis Oktober den Eschenplatz, so dass diese Tradition auch für Gäste und Neubürger sichtbar ist.

Sauerländische Identität

„Alle eingegangenen Projekte waren preisverdächtig. Daher bedanke ich mich im Namen des Rates der Stadt Winterberg bei allen fünf Vereinen für ihre eingereichte Projekte, ihre Bewerbungen sowie ihr großes ehrenamtliches Engagement.

Lesen Sie auch: Blackfacing bei den Sternsingern? So sieht es in Brilon aus

Ihre Arbeit ist Teil unserer sauerländischen Identität. Gemeinsam sind Sie Vorbild für Andere und regen sie damit auch dazu an, Ihrem guten Beispiel in unserer Mitmachstadt zu folgen“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon