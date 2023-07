Diese Projekte machen Medebach noch lebenswerter

Medebach. Der neue Rad- und Wanderweg ist bereits fertig. Jetzt werden weitere Pläne am Marktplatz realisiert. Außerdem steht der Bau eines Garten an:

Die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur ist ein gemeinsames Ziel der Hansestadt Medebach und der Touristik-Gesellschaft. Ein nächster Schritt für eine familienfreundliche Erreichbarkeit der Hasenkammer und des Aventura-Spielbergs konnte nun abgeschlossen werden. Ein neuer Fuß- und Radweg getrennt vom Wirtschaftsweg lässt Fußgänger, Walker und Radfahrer weitere touristische Ziele sicher erreichen. Zudem wird aktuell ein weiterer Parkplatz für den Besuch des Aventura-Spielbergs und des Hasenstalls, sowie als Ausgangspunkt für Wander- und Radtouren im Hasenkammertal errichtet.

Lesen Sie auch: Wie dieses Tiny-House in Elpe zum Traumziel wurde

Der neuer Fuß und-Radweg ist bereits frei gegeben. Foto: Stadt Medebach

Wirtschaftsförderer Michael Aufmhof: „Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Investitionen gemeinsam mit unseren Partnern am Aventura-Spielberg und in der Hasenkammer durchführen konnten. Eine Trennung des landwirtschaftlichen und touristischen Fahrzeugverkehrs vom Fuß- und Radverkehr ist in diesem Bereich für unsere Bürgerinnen, Bürger und Gäste sehr wichtig und sorgt für Sicherheit.“

Offizielle Einweihung

Auch wenn der Fuß- und Radweg bereits begehbar und befahr ist, wird die offizielle Eröffnung im Rahmen der Auftaktfahrt zum Stadtradeln mit Bürgermeister Thomas Grosche am Freitag, 11. August um 16.15 Uhr am Beginn des Weges in der Hasenkammer stattfinden. Treffpunkt zum Stadtradelstart ist um 16 Uhr auf dem Marktplatz.

Eine weitere Baustelle wird in den nächsten Wochen zum Abschluss kommen. Auf der Grünfläche hinter dem städtischen Museum entsteht ein „Garten der Generationen“. In diesem kleinen Park mit einem neuen großen Spielgerät, einer Boulebahn und Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten sollen sich Jung und Alt wohlfühlen und entspannen können. Entsprechende zusätzliche Bepflanzungen folgen und auch eine E-Bike-Ladestation wird errichtet. Gefördert wird das Gesamtprojekt über das Dorferneuerungsprogramm mit Fördermitteln in Höhe von 36.514 Euro. Thomas Grosche freut sich auf eine Einweihung im Herbst. Das Projekt soll „die schöne innerstädtische Grünfläche mit dem alten Baumbestand hoffentlich wieder zum Leben erwecken“, so Grosche.

Lesen Sie auch:Matthias Kerkhoff zur Windkraft: „Nicht mit der Brechstange“

Ab September erfolgt die Umgestaltung des Marktplatzes mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, dennoch aber eine multifunktionale Veranstaltungsfläche zu erhalten. Über das Sofortprogramm Innenstädte konnten erfolgreich Fördermittel akquiriert werden, sodass neben großen mobilen Pflanzelementen, auch hier kleinere Spielgeräte installiert werden.

Zudem wird der Bushaltestellenbereich loungeartig verkleidet. Im vorderen Bereich bei der Schuhmacherskulptur wird es ein großes buntes Staudenbeet geben, zudem werden auch hier zusätzliche E-Bike-Lademöglichkeiten geschaffen und weitere Sitzgelegenheiten platziert. Im Zuge der Baumaßnahmen werden ebenfalls die Ablaufrinnen in der Pflasterfläche erneuert und im Frühjahr nächsten Jahres eine Reinigung der Pflasterfläche vorgenommen.



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon