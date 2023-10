Diese Sauerländer wollen Deutschlands Lieblingsladen werden

Hochsauerlandkreis. Im Wettbewerb um Deutschlands Lieblingsläden sind auch Geschäfte aus Winterberg, Brilon und Marsberg dabei. Dabei geht es um mehr als den Gewinn.

In der bundesweiten Aktion „Deutschland sucht den Lieblingsladen“ kämpfen Läden aus dem Hochsauerlandkreis um den Gewinn. In dem Wettbewerb geht es „um die kleinen und großen Läden. Insbesondere um die Menschen dahinter“, heißt seitens der Veranstalter, Deutschland kauf Lokal der brandcom Group GmbH aus Köln. Ziel ist es, die Kunden zum lokalen Einkauf zu animieren und den Einzelhandel vor Ort zu stärken. Nach dem Auftakt der Pilotaktion 2021 und der Fortführung der Kampagne in 2022 heißt es in diesem Jahr: Welche sind eure liebsten Geschäfte? Und wer wird Lieblingsladen 2023?

Pro Bundesland gewinnt ein Geschäft den Wettbewerb

Pro Bundesland gewinnt das Geschäft mit den meisten Stimmen. Am 18. November werden die Gewinner, die Lieblingsläden, dann mit dem „Kauf Lokal“-Award zum „Lieblingsladen 2023“ gekürt. Die Nominierungsphase des Wettbewerbs ist schon vorbei, jetzt wird abgestimmt. Aus dem Sauerland sind einige kleine Lädchen mit dabei.

Winterberger Laden „Tischlein deck dich!“ ist dabei

So wurde „Tischlein deck dich!“, das Lädchen mit Haushaltswaren, Feinkost, Dekoration und mehr, aus Winterberg nominiert. Amaris Olbrich, Geschäftsinhaberin, und ihr Geschäftspartner Andreas Janßen sind glücklich über die Nominierung ihrer Kunden und werben für ein Voting: „Wir wollen die Auszeichnung nach Winterberg holen und somit gegen die Großstädte und Kettenbetriebe gewinnen! Um so mehr für uns stimmen, desto besser - danke!“

Das Geschäft aus Winterberg ist aber nicht als einziger Laden dabei. Gevotet werden kann auch für den Buchhandel „Bücher Podszun“ in Brilon, für das Schuhhaus Wegener in Marsberg sowie das Schuhhaus Borghoff in Bredelar.

Award wird im November an Einzelhändler vergeben

Am 18. November, am großen „Kauf Lokal“-Tag entscheidet sich, welcher der nominierten Läden die meisten Stimmen sammeln konnte und mit dem „Kauf Lokal“-Award ausgezeichnet wird. Die Verleihung können die Läden laut Veranstalter selbst mitgestalten: „Macht den „Kauf Lokal“-Tag zu etwas ganz Besonderem – für alle Nominierten, eure Kunden, Kundinnen und Fans. Und natürlich auch für euch selbst und die gute Sache, die wir alle mit der „Kauf Lokal“-Initiative unterstützen. Tolle Specials, Angebote & Co. – es geht alles“, heißt es dazu.

Beim Voting gibt es etwas zu gewinnen

Bis zur Award-Verleihung kann noch abgestimmt werden. „Egal, ob Schuhgeschäft, Boutique, Schmucklädchen oder Deko. Von Büchern und Brautmode bis Technik und Tierbedarf – du shoppst hier am liebsten lokal? Dann unterstütze deinen Lieblingsladen und nominiere ihn. Unter allen Kunden und Kundinnen, die für ihren Lieblingsladen abgestimmt haben, warten exklusive Shopping-Gutscheine!“ Angestimmt werden kann unter www.deutschland-kauf-lokal.de

