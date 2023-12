Diese Top-Künstler und Bands kommen 2024 ins Sauerland

Hochsauerlandkreis. Der Sauerländer Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling hat 2024 viele bekannte Stars im Programm. Für eine Veranstaltung verlosen wir Karten.

Seit fast 40 Jahren ist der heimische Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling im Veranstaltungsgeschäft. Immer wieder schafft er es, bekannte Künstler, Musiker und Bands ins Sauerland zu holen. Auch für 2024 hat er ein hochkarätiges Programm auf die Beine gestellt. Hier gibt es einen Überblick und Karten zu gewinnen.

Anpfiff für „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – Hat schon Gelb!“ ist am 13. März 2024 in der Konzerthalle Olsberg. Foto: Veranstalter/WDR

Arnd Zeiglers wunderbare Fußballwelt

Im März gibt es ein Unterhaltungs-Event mit dem bekannten TV-Moderator Arnd Zeigler. Nach zwei sehr erfolgreichen Veranstaltungen geht Arnd Zeigler nun schon zum dritten Mal auf’s Sauerländer „Spielfeld“. Klar ist: „Der Stadionsprecher von Werder Bremen weiß, wo der Ball lang läuft.“ Die heimischen Fußballfans können ihn bei einem Mittwochspiel am 13. März, in der Konzerthalle Olsberg einlaufen sehen. Die Stadiontore öffnen schon um 19 Uhr. Gisbert Kemmerling, selbst aktiver Fußballer und früherer Landesliga-Spieler, freut sich, dass er so einen „granatenmäßigen Fußballfan“ für einen erneuten Auftritt im Sauerland gewinnen konnte. Anpfiff für „Zeigler wunderbare Welt des Fußballs – Hat schon Gelb!“ ist um 20 Uhr.

In der Pressemitteilung zu der Veranstaltung heißt es, dass dabei wie immer in klassischer Zeigler-Manier mit Filmen und Anekdoten seinen eigenen Fußball-Werdegang erzählt werden und Zeigler dabei unter anderem der Frage nachgeht, wie es zu seiner wunderbaren Welt kam, welche Weggefährten ihn besonders geprägt haben und was die Faszination beim Fußball für ihn ist. Arnd Zeigler nimmt die Besucher seiner Live-Shows mit auf eine aufregende Reise durch seine Fußballwelt, mit allen Höhen und Tiefen und immer mit viel Humor und dem typisch ironischen Augenzwinkern.

Comedian Bastian Bielendorfer in Olsberg

Ebenfalls zum dritten Mal gastiert der Comedian und Autor Bastian Bielendorfer auf Einladung von Gisbert Kemmerling im Sauerland. Bei seinem Auftritt am Sonntag, 24. März, in der Konzerthalle Olsberg erzählt „Mr. Boombasti“ aus seinem Leben als Lehrerkind und seiner Familie. In der Ankündigung schreibt der Veranstalter: „Seine große Fanschar liebt ihn, für seine gnadenlose Ehrlichkeit und messerscharfe Sticheleien.“

Heavy Saurus Show am 4. Juni 2023 in Brilon Foto: Sony Music

„Heavysaurus“ rocken in Brilon

„Heavysaurus“ – dahinter stecken rockende Mega-Dinos, die es ordentlich auf der Bühne krachen lassen. Unter den Kostümen verbergen sich Rockmusiker, die ein musikalisches Event für die ganze Familie bieten. Bereits 2023 gab es ein solches Event in Brilon. Gisbert Kemmerling erinnert sich lachend: „Die Veranstaltung in diesem Jahr war unglaublich. Die Kids sind völlig ausgerastet und haben lauter geschrien als die Fans beim Konzert von Take That.“ Deshalb war für ihn klar: Das muss eine Wiederholung geben. Die findet statt am Samstagnachmittag, 11. Mai, 2024, ab 14 Uhr, im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon.

Wincent Weiss ist Top-Act beim Büren-Open-Air am 29. Juni 2024. Foto: Veranstalter/Dario Suppan

Boa-Rocks in Büren mit TOTO und Wincent Weiss

Eine Großveranstaltung, bei der Gisbert Kemmerling mit im Boot ist, ist auch in diesem Jahr wieder das zweitätige „Boa-Rocks-Festivals“ in Büren. Mit dabei in den Almeauen ist am Freitag, 28. Juni, „TOTO“, bekannt durch Welt-Hits wie „Hold the line“, „Rosanna“ oder „Africa“. „Damit wird mich für einer meiner größten Träume wahr. TOTO, das sind Weltstars. Das ist echt der Hammer“, freut sich Gisbert Kemmerling. Am Samstag, 29. Juni, steht am zweiten Festival-Tag Wincent Weiss bei dem Open-Air auf der Bühne in Büren. Der Sänger und Songwriter wird mit seiner Band Hits wie „Wer, wenn nicht wir“, „Frische Luft“ oder „Feuerwerk“ für musikalische Unterhaltung sorgen. Beide Künstler werden in NRW von der Funke-Mediengruppe, zu der auch die WESTFALENPOST gehört, präsentiert.

„Stahlzeit“ in Olsberg

Richtig krachen lassen will es wieder die Rammstein Tribute Band „Stahlzeit“ am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr in der Konzerthalle. Bei dem Live-Musik-Spektakel wird eine Mega-Pyroshow entzündet. „Die Band ist nun schon zum fünften Mal in Olsberg und wird es auch diesmal wieder richtig krachen lassen“, verspricht Gisbert Kemmerling.

Kartenverlosung

Karten für die Veranstaltungen gibt es bei CTS eventim, bei der der BWT Brilon und der Konzerthalle/Touristik Olsberg. Mit etwas Glück gibt es außerdem bei uns fünf Karten für Arnd Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs am 13. März in Olsberg zu gewinnen. Wer bei der Verlosung mitmachen möchte, sollte bis .Mittwoch, 13. Dezember, um 12 Uhr eine Mail schicken an: gewinnspiel-brilon@funkemedien.de. Wir losen die Gewinner unter allen Einsendungen aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

