Diese Vorteile bietet der neue Radweg bei Referinghausen

Referinghausen/Düdinghausen. In einem gemeinsamen Kraftakt ist der Radweg zwischen Referinghausen und Düdinghausen nun fertiggestellt und eröffnet worden.

Der neue Radweg zwischen den beiden Dörfern ist eröffnet. Gemeinsam schnitten der erste stellvertretende Bürgermeister der Hansestadt Medebach Frank Linnekugel, die beiden Ortsvorsteher Ferdinand Asmuth (Düdinghausen) und Reinhard Figgen (Referinghausen) sowie die stellvertretende Landrätin des Hochsauerlandkreises Hiltrud Schmidt und Pastor Norbert Abeler das blaue Band durch, um den neuen, 2,5 Meter breiten Rad- und Fußweg zwischen Düdinghausen und Referinghausen offiziell seiner Bestimmung zu übergeben.

Gute Zusammenarbeit der Dörfer betont

Die „Offiziellen” betonten in ihren kurzen Ansprachen die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten bei der Vorbereitung und Umsetzung dieses, die zwei Dörfer verbindenden Weges parallel zur Kreisstraße K53. Zudem erläuterten sie weitere Details: So haben z.B. insgesamt 13 Eigentümer für den Bau des Rad- und Fußweges ihr Land abgetreten, was laut Verantwortlichem des Hochsauerlandkreises in einer Rekordzeit von drei Monaten abgewickelt werden konnte.

Buntes Rahmenprogramm für die Eröffnung

Pastor Norbert Abeler spendete den kirchlichen Segen. Anschließend begann das bunte Rahmenprogramm rund um die in unmittelbarer Nähe gelegene Sportanlage in Referinghausen. Die Jüngsten starteten beim Bobby-Car-Rennen. Da die Kreisstraße wegen der anhaltenden Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Referinghausen voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres für den Straßenverkehr gesperrt ist, konnten Rennen auch auf der Straße stattfinden. Die Fahrradrennen wurden in unterschiedlichen Altersgruppen durchgeführt. Und beim Spaß-Biathlon traten Erwachsene aus beiden Dörfern gegeneinander an. In allen drei Wettbewerben (Damen, Mixed und Herren) konnte sich die Düdinghauser Staffel gegen die Referinghäuser durchsetzen. Alle Teilnehmer des Spaß-Biathlons erhielten als Preis einen „Dorfschluck“. Die beiden Ortsvorsteher Asmuth und Figgen waren sich einig: „Ein gelungener Nachmittag!”

