Sauerland SommerCard Diese Vorteile bietet die Sauerland SommerCard in Winterberg

Winterberg. Urlaubsspaß in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg: Die Sauerland SommerCard bietet Vergünstigungen für den Sommer-Urlaub.

Die Wintersaison verabschiedet sich, Frühling und Sommer klopfen an die Tür. Es wird also Zeit für die Sauerland SommerCard. Ab dem 1. April ist die SSC, wie sie kurz genannt wird, wieder ein Garant für vielfältigen Urlaubsspaß in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg sowie weit darüber hinaus.

100 Übernachtungsbetriebe haben die SSC im Portfolio

Rund 100 Übernachtungsbetriebe haben die SSC für ihre Gäste im Portfolio, mehr als 50 teilnehmende Freizeitanbieter bieten mit dieser attraktiven Eintrittskarte zum Nulltarif ganz viel Spaß und Unterhaltung. Neben den Highlights wie Kart fahren, Mini- oder Disc-Golf spielen, Schwimmbad-Spaß, Sommerrodelbahn sowie dem Besuch im Museum gibt es jede Menge weiterer Angebote für die ganze Familie und auch die Sauerland Seen sind mit dabei. Die SSC ist gültig bis zum 1. November 2023. Und sie schont den Geldbeutel der Urlauber. Eine vierköpfige Familie kann bis zu 1000 Euro sparen. „Mit der Sauerland SommerCard sind abwechslungsreiche Ferien bei uns garantiert. Die Auswahl ist so groß, dass die Wahl schwerfällt“, so Susanne Kleinsorge von der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Golf, Elspe-Festival und Freilichtbühne Hallenberg, Lasertag, Schifffahrt

Ob Golf, Elspe-Festival und Freilichtbühne Hallenberg, Lasertag, Schifffahrt, Indoor-Spielplatz, Wisent-Wildnis, Wakeboard, Panorama-Erlebnis-Brücke, Glasmanufaktur oder vieles andere mehr –„das SSC-Angebot ist perfekt und sorgt für einen unbeschwerten Familienurlaub, bei dem alle zufrieden sind, vom Kind bis zum Senior“, sagt der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft, Winfried Borgmann. Und wie funktioniert die SSC? Ganz einfach: Bei mehr als 100 Übernachtungsanbietern in Winterberg und Hallenberg bekommt der Gast während seines Aufenthaltes die Sauerland SommerCard ganz automatisch als personalisierte Karte. Voraussetzung dafür sind mindestens zwei Übernachtungen.

Lesen Sie auch: Winterberg: Kult-DJ tritt mit Megahit in der Tenne auf

Lesen Sie auch: Großstreik am Montag: Schulbusse im HSK fahren nicht

Infos können auch digital abgerufen werden auf unserer Webseite www.winterberg.de

„Zusätzlich bekommen die Gäste eine Broschüre mit der Übersicht aller Freizeitangebote mit genauem Leistungsumfang und weiteren wichtigen Informationen. Diese Infos können auch digital abgerufen werden auf unserer Webseite www.winterberg.de. Beim Besuch der Freizeiteinrichtung muss die Karte vorgezeigt werden, die Nutzung wird dann elektronisch oder manuell erfasst und registriert“, so Susanne Kleinsorge. Jedes Freizeitangebot ist während der Aufenthaltsdauer einmal zur Nutzung freigegeben. Auch das Fahren mit Bus und Bahn ist während des Urlaubs kostenlos. Das Auto kann auf dem Weg ins Freibad, Museum oder zur Freizeiteinrichtung getrost stehen bleiben.

Weitere Infos gibt es unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandsommercard

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon