Diese Highlights bietet das Stadterlebnis in Winterberg

Winterberg. Am kommenden Wochenende (21./22. Mai) startet das Winterberger Stadterlebnis. Die Veranstalter versprechen auch eine Adrenalinkick:

Begegnungen stehen im Mittelpunkt des Winterberger Stadterlebnisses am kommenden Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai. Sei es, um endlich wieder Freunde, Bekannte sowie die Familie zu treffen, oder zur Kundenpflege und Akquise neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht auch, um als Verein die Möglichkeit zu nutzen, ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen, versprechen die Veranstalter.

Lesen Sie auch: Irrer Zoff in Winterberg: Wer hat das beste Steak der Stadt?

2018 trat John Diva auf der Bühne auf. Foto: Rita Maurer

Heißluftballon und Familie Hossa

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich schon jetzt auf kurzweilige zwei Tage mit und ohne Adrenalin-Kick freuen. So wird es unter anderem Fahrten mit dem Winterberger Heißluftballon „Flocke“ geben. Das Fundament des Stadterlebnisses bilden die Gewerbeschau („GEWI“), die Automeile und das Stadtfest selbst sowie das kulinarische Angebot. Drumherum wurde ein kurzweiliges Programm erarbeitet für alle Generationen. Los geht es am 21. Mai pünktlich um 12 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des Winterberger Stadterlebnisses bei hoffentlich frühsommerlichem Wetter auf dem Marktplatz.

Lesen Sie auch:Ist Milch out? Das sagt die Upländer Bauernmolkerei

„Anschließend darf geschlendert, geshoppt, geschaut, geklönt, gegessen und getrunken werden auf dem gesamten Areal. Zwischendurch gibt es sowohl am Samstag als auch am Sonntag Bühnenauftritte örtlicher Vereine und Gruppen, die sich fast schon traditionell kreativ präsentieren werden“, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft. Diese Auftritte können tänzerische, sportliche, oder auch künstlerische und lustige Darbietungen sein. Das Publikum jedenfalls darf sich überraschen lassen. Höhepunkt am Samstag ist ab 20 Uhr die Partyband „Familie Hossa“ auf dem Marktplatz. Der Name ist Programm, Stimmung ist garantiert, versprechen die Veranstalter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon