Dieses Programm bietet das Briloner Altstadtfest Besuchern

Brilon. Tanzprogramm, Firmenlauf und Leckereien: Das Altstadtfest in Brilon bietet den Besuchern ein spannendes Programm. Die Aktionen im Überblick:

Weit über die Grenzen von Brilon hinaus ist das Altstadtfest eine beliebte Veranstaltung. Organisiert vom Briloner Gewerbeverein (Fachausschuss „Prima Brilon“) wird am ersten Septemberwochenende ein Programm aus Sport, Kultur, Kulinarik und Shoppingvergnügen für die ganze Familie geboten. Trotz personeller Veränderungen im Verein findet das beliebte Event in bekannter Form statt. Los geht es am Freitag, dem 1. September mit dem großen Volksbank-Firmenlauf, am Samstag, 2. September, werden alle Tanzbegeisterten beim „SauerlandHop“ angesprochen und am Sonntag 3. September. findet, begleitet durch ein buntes Rahmenprogramm, der verkaufsoffene Sonntag statt.

Das kulinarische Angebot

Ein besonderer Schwerpunkt wird traditionell auf das kulinarische Angebot gelegt. Auf dem Marktplatz bereiten die Köche Thomas Hillebrand (Tommys Restaurant und Bierstube im Kolpinghaus), Volker Gierse (Hotel zur Post), Andreas Piorek (Jägerhof) und Michael Ester (Genuss Truck) ein besonderes und vielfältiges Angebot direkt vor Ort zu. Zahlreiche Sitzplätze laden im großen Zelt und davor zum Verweilen und Genießen ein. Ein Weinstand rundet das Angebot an Getränken mit verschiedenen Weinen und spritzigen Mischgetränken ab.

Lesen Sie auch: Montgolfiade in Warstein: Die wichtigsten Info im Überblick

Lesen Sie auch:Echter Geheimtipp: Vom Flughafen Paderborn nach Albanien

Briloner Altstadt: Das Programm am Freitag

Los geht es wie gewohnt am Freitag mit dem Volksbank Firmenlauf. Um 16 Uhr starten die Kinder und Jugendlichen, um 17:30 Uhr folgt der Staffellauf und um 19 Uhr findet der große Firmenlauf über die Distanz von fünf Kilometern statt. Um 20 Uhr folgt die Siegerehrung und anschließend wird „DJ Schneidvoll“ den Läufern bei der After-Run-Party ordentlich einheizen und für Partystimmung auf dem Marktplatz sorgen.

Briloner Altstadt: Das Programm am Samstag

Am Samstag kommen alle Tanzbegeisterten voll auf ihre Kosten. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr sind wieder alle zur Offenen Tanzfläche eingeladen. Im Rahmen von Tanz[in der]fläche -SauerlandHop präsentieren Gruppen und Vereine aus der Region eine große Bandbreite an Tänzen. Mit dabei sind ein gutes Dutzend Tanzsportgruppen, Tanzschulen aus Brilon und Umgebung. Das Programm vereint Kindertanz, HipHop, Standard, Line Dance, Ballett, Tribal Dance und Orientalischen Tanz. Alle die Lust haben, können selbst mittanzen bei der großen Festivalchoreografie. Schon am Samstag werden ab 10 Uhr in der Bahnhofstraße und um den Marktplatz zahlreiche Essens- und Informationsstände für die Besucher geöffnet haben. So ist u.a. das THW mit einem großen Fahrzeug im Bereich des Volksbankcenters anzutreffen, hier wartet auch ein Karussell auf die jüngsten Besucher.

Lesen Sie auch: Olsberger Heiz-Experte spricht Klartext zum Heizungsgesetz

Lesen Sie auch:Lebensretter aus Brilon: Ein Alltag voller Verantwortung

Am Samstagabend wird als musikalisches Highlight des diesjährigen Altstadtfestet die Band „ROX!“ auftreten. „ROX!“ ist eine niederländische ROXETTE-Tributeband, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Zeitgeist wieder auf die Bühne zu bringen. Um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben, wird alles aufgefahren was nötig ist, um dem Original so nah wie möglich zu kommen.

Briloner Altstadt: Das Programm am Sonntag

Am Sonntag sind dann die Geschäfte der alten Hansestadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden zusammen mit den Ständen zum entspannten Shoppen und Bummeln ein. Ganztägig wird auf der Bühne am Marktplatz ein buntes Programm geboten. Los geht es um 13 Uhr mit dem SAX For SIX, dem Briloner Saxophon-Sextett. Um 15 Uhr folgen mit TRES TOSTERON drei Vollblutmusiker, die Stücke der letzten 50 Jahren völlig neu interpretieren und weitere Künstler. Ab 14 Uhr wird das Straßentheater „Stenzel und Kivits“ die Besucher unterhalten. Natürlich wird es auch wieder mobile Acts geben, so wird unerwartet plötzlich eine wandelnde Hecke auftauchen. Die Straßenfeger erfüllen mit den besten Schlagern seit 1950 vor allem die Bahnhofstraße mit ihren Klängen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon