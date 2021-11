Diesige Aussichten: Das HSK-Wetter für die kommenden Tage

Hochsauerlandkreis. Die vergangenen Tage waren zumeist nass und kalt. Nur kurz schaffte es die Sonne raus. Viel Abwechslung gibt es in den kommenden Tagen nicht:

Klassisches Novemberwetter mit vielen Wolken, eher wenig Regen und einstelligen Temperaturen prägt das kommende Wochenende zwischen Ruhr und Kahlen Asten. Dabei tut sich die Sonne sehr schwer, sie wird sich nur selten durchsetzen können. Besonders auf den Bergen ist es auch teilweise neblig-trüb. Am Sonntag etwas mehr Wind.

Das Wetter auf dem Berg

Wirft man mal einen Blick zurück in die Statistik des vergangenen Novembers 2020 so zeigten sich die ersten 10 Tage des Monats sehr ruhig und vielfach auch freundlich. So brachten nur der 1. und 2. November etwas Regen, danach folgten viele Sonnenstunden und nur vereinzelt einige Nebelfelder. Die Temperaturen erreichten dazu örtlich nochmals bis zu nahe 20 Grad. In diesem Bereich werden wir in den kommenden Tagen bei Weitem nicht kommen. Meist liegen die Höchstwerte rund um die Winterberger Hochfläche um 5 Grad, in den Nächten ist es aber aufgrund vieler Wolken nur geringfügig kühler und so bleibt es im Allgemeinen frostfrei. Dazu überzieht meist eine dichte Wolkendecke das Rothaargebirge, teilweise tauchen die Höhenzüge auch in diese Wolken ein und dann ist es neblig-trüb mit einer Sichtweite von unter 50 m. Aus den Wolken kann es hin und wieder etwas Nieselregen geben, die Mengen bleiben aber gering. Ab Samstagabend kommt etwas mehr Bewegung in unser Wetter. Ein kleines Tief sorgt für einen auffrischenden Wind und zum Sonntag auch für einige Regenschauer. Diese schwächen sich zum Wochenstart aber erneut ab und dann geht es mit ruhigem Novemberwetter weiter.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Verhältnismäßig ergiebig waren die Regenfälle, die ein Tiefdruckgebiet am Mittwoch der Medebacher Buch brachte. So kamen mit 12 Litern in Hallenberg und 10 Litern in Medebach teilweise sogar die höchsten Mengen der gesamten Region zusammen. In den kommenden Tagen wird auf diese Statistik allerdings nicht mehr allzu viel hinzukommen, denn die größeren Niederschlagsgebiete sind über Mitteleuropa mittlerweile verschwunden und so haben wir es nur noch mit etwas Nieselregen zu tun, welcher aus einer meist dichten Wolkendecke fällt. Die Sonne wird sich auch entlang der hessischen Grenze sehr schwer tun, die besten Chancen bestehen noch im Laufe des Samstags, wenn etwas mehr Wind aufkommt und die Wolken auseinander treiben kann. Ähnliches gilt auch für den Sonntag. Allerdings müssen dann neue Regenschauer eingeplant werden, die örtlich auch etwas kräftiger sein können. Zum Montag klingen diese aber wieder allgemein ab und das ruhige Novemberwetter mit einem Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne setzt sich fort. Die Temperaturen bewegen sich dazu kaum, tagsüber sind es etwa 6 Grad in etwas höheren Lagen von bis zu 9 Grad im Raum Marsberg. Nachts meist frostfrei, nur in kurzen Aufklärungsphasen Bodenfrost möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Abgesehen von einzelnen Frostnächten in den Tälern hat sich der Frühwinter Im bisherigen Herbstverlauf noch nicht wirklich gezeigt. Nach allen aktuell vorliegenden Prognosen wird sich daran in den nächsten 7 - 10 Tagen auch nicht Großartiges daran ändern, denn die kalte Luft sammelt sich zwar über Nordeuropa, sie findet allerdings aktuell noch keinen Weg weiter nach Süden vorzudringen. So wird es auch zwischen der Briloner Hochfläche und dem Ruhrtal vorerst bei dem überwiegend bewölkten Spätherbstwetter bleiben. Dieses Bringt am Freitag und Samstag überwiegend trockenes Wetter, nur vereinzelt muss mit etwas Nieselregen gerechnet werden. Wer die Sonne zu Gesicht bekommt hat Glück, denn dies wird meist nur für wenige Minuten der Fall sein. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen rund 5 Grad in den Frühstunden und um 8 Grad am Nachmittag. Nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass es in der Nacht zum Samstag zeitweise mal aufklart und dann sinken die Temperaturen bis nahe zum Gefrierpunkt ab. Bevor sich Nebel bildet und dieser dann wieder für einen Temperaturanstieg sorgt. In der Nacht zu Sonntag erreichen uns aus Westen Regenschauer und der Wind legt etwas zu. Tagsüber dann unbeständig bei allerdings wenig geänderten Temperaturen. In der neuen Woche dann erneut ruhiges Novemberwetter.

Trend: Die weiteren Aussichten für den Rest der kommenden Woche sehen aktuell recht unspektakulär aus. Es bleibt bis auf etwas Nieselregen weitgehend trocken. Viel Hochnebel und etwas Sonnenschein wechseln sich ab. Die Temperaturen schwanken meist zwischen 5 und 10 Grad, die Frostgefahr in den Nächten ist eher gering. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

