Bei der zweiten Fridays-for-Future-Klimademonstration trafen sich rund 30 Teilnehmer und marschierten mit Polizeibegleitung zum Marktplatz in Brilon.

Klimademo Diesmal weniger Andrang bei Fridays-for-Future in Brilon

Brilon. Bei der zweiten Klima-Demonstration in Brilon machen vor allem weniger Jugendliche mit. Der Organisator setzt Kritik aus dem Netz positiv um.

Auch in Brilon war Fridays-for-Future erneut Thema und eine zweite Demonstration sollte die Klimaaktivisten am Gymnasium Petrinum für einen Protestmarsch zusammenbringen. Während die Masse fehlte, versuchte Organisator Bastian Grunwald auf Qualität zu setzen und nahm dafür auch Kritik der vorangegangenen Demonstration an.