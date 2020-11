Digitalisierung im HSK: Vodafone startet 5G-Ausbauprogramm

Vodafone hat seine ersten sieben 5G-Mobilfunkstationen im Hochsauerlandkreis in Betrieb genommen und damit das 5G-Ausbauprogramm gestartet. Die neuen Stationen mit 5G-Antennen in Arnsberg, Brilon (zwei Stationen), Olsberg, Meschede und Schmallenberg (2) versorgen erste Bewohner der Orte und ihre Gäste mit der mobilen Breitbandtechnologie 5G.

Mittelfristiges Ziel des neuen Infrastrukturprogrammes ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen – so wie es bei der Mobilfunkversorgung bereits heute weitestgehend der Fall ist.

Vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur mitnutzen

Beim Projekt „5G für den Hochsauerlandkreis“ wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, zunächst an den 120 Mobilfunkstandorten im Landkreis anbringen – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden (wie Rathäusern und Verwaltungssitzen) sowie Wohngebäuden. Dies geschieht Zug um Zug. Die bestehenden Mobilfunkstandorte werden also aufgewertet, indem dort zusätzliche 5G-Technologie installiert wird.

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes baut das Unternehmen auch das LTE-Netz (4G) im Hochsauerlandkreis aus. Aktuell sind 99,8 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Mobilfunknetz sowie 90 Prozent der Bewohner an das LTE-Netz von Vodafone angeschlossen.

24 weitere Bauprojekte

Bis Mitte 2021 werden im Hochsauerlandkreis noch 24 weitere LTE-Bauprojekte realisiert. „Dabei werden wir an neun bestehenden Mobilfunkstationen (in Winterberg (2), Arnsberg (2), Hallenberg, Olsberg, Bestwig, Marsberg und Meschede) erstmals LTE-Technologie installieren“, heißt es seitens des Unternehmens. „Zudem werden wir an 15 vorhandenen LTE-Standorten zusätzliche LTE-Antennen anbringen.“ Dies geschieht in Sundern, Brilon, Bestwig (2), Marsberg (2), Meschede, Olsberg (2), Winterberg (2), Eslohe (2), Arnsberg und Hallenberg. Ziel dieser 24 Bauprojekte ist es, LTE-Funklöcher zu schließen sowie die Geschwindigkeiten und Kapazitäten im Versorgungsgebiet zu erhöhen.