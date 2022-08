Disco und Fort Fun:Französische Jugendliche besuchen Olsberg

Olsberg. Olsberg und Fruges pflegen seit mehr als 50 Jahren eine enge Partnerschaft. Nun sind nach der Coronapause wieder französische Jugendliche zu Gast

Eine Freundschaft lebt unter anderem auch von gegenseitigen Besuchen. Das gilt auch für die Partnerstädte Olsberg sowie Fruges in Nordfrankreich. Sie sind bereits seit mehr als 50 Jahren eng verbunden. Damit dies auch noch lange so bleibt, ist eine Gruppe von 21 Jugendlichen aus Fruges zurzeit in Olsberg, um die Partnerstadt sowie die Menschen hier kennenzulernen.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnte damit wieder ein Jugendaustausch zwischen den beiden Partnerstädten stattfinden. Bürgermeister Wolfgang Fischer begrüßte die jungen Gäste jetzt im Olsberger Rathaus. Dabei unterstrich er, dass die Städtepartnerschaft bei den „Erwachsenen“ durch einen regen Austausch gepflegt werde. Von besonderer Bedeutung seien aber die Begegnungen der jungen Menschen – schließlich seien sie es, die in künftigen Jahrzehnten Städtepartnerschaft und damit eine lebendige Begegnung zwischen Menschen prägen werden. Eine Woche lang erkunden die Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren das Sauerland – und vor allem das Leben von jungen Menschen in der Stadt Olsberg und Umgebung.

Teilnehmen am Familienleben

Untergebracht sind die Gäste aus Fruges in Familien, in denen auch gleichaltrige Jugendliche leben. Der Vorteil: So können die jungen Leute nicht nur ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern, sondern sie erhalten auch einen Einblick in Familienleben und Alltag ihrer deutschen Gastgeber. Gemeinsam absolvieren die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm.

Eine Stadtrallye gehört ebenso dazu wie ein Besuch im wiedereröffneten Aqua Olsberg; Ausflüge führen die Gruppe ins Fort Fun Abenteuerland, den Signal Iduna Park in Dortmund sowie zum Stand-up-Paddling auf dem Hennesee. Auch die obligatorische Disco im Giersker Treff darf nicht fehlen – schließlich sind Austausch und das gegenseitige Kennenlernen das Fundament der Jugendbegegnung.

