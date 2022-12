Django Asül kommt 2023 nach Brilon ins Kolpinghaus

Brilon. Neues Programm: Kulibri e.V. hat es geschafft im Jahr 2023 einige bekannte Künstler nach Brilon zu holen. Auf wen sich die Briloner freuen dürfen:

„Es ist kein Geheimnis, dass die Kultur in der Coronazeit stark gelitten hat“, so führt Peter Schmidt, 2. Vorsitzender des Vereins Kulibri in die Präsentation zum Programm für 2023 ein. Peter Schmidt, der auch als Hausmeister auch die Spielstätte im Kolpinghaus betreut, erinnert sich noch gut daran, wie sich während Corona die Reihen zwangsweise lichteten: „Mittlerweile habe ich die Reihen wieder enger zusammengestellt, aber das fühlte sich nach der langen Zeit irgendwie ungewohnt an“, wusste er zu berichten.

2022 konnten bereits alle Veranstaltungen wieder stattfinden, für 2023 erhoffen sich die Aktiven des Kulturvereins noch eine Steigerung. Insgesamt acht Termine soll es geben. Die Bandbreite reicht dabei von Poetry Slam und Kabarett über musikalische Darbietungen bis hin zur hochkarätigen Bühnenzauberei. Mit dem Comedian Django Asül oder dem Zauberer Topas sind auch einige deutschlandweit bekannte Künstler im Programm, die anderen Veranstaltungen werden durch aufstrebende, aber in der Breite noch unbekannte Künstler abgerundet. Für alle Sparfüchse bietet der Verein auch in diesem Jahr wieder ein vergünstigtes Abo zum Preis von 111 Euro an. Würden Gäste den vollen Preis für alle Veranstaltungen bezahlen, wären insgesamt 152 Euro fällig. „Das schaffen wir aber nur durch die Unterstützung der Sparkasse“, fügt Schmidt als Hinweis an.

Für Daniel Danch, der bei der Sparkasse für das Marketing zuständig ist, ist das Ehrensache: „Wir unterstützen das gerne“, sagt er. Insgesamt 150 Abos sind zum günstigen Preis zu bekommen. Das sei auch eine Art Garantie dafür das die Veranstaltung stattfinden könne: „Wir haben insgesamt 350 Plätze im Kolpinghaus, allein mit den Abos können wir dann ein Drittel des Saals füllen“, weiß Peter Schmidt und Marianne Bange, Kassiererin des Vereins, fügt an: „Die Karten sind auch problemlos übertragbar“. Könne ein Abonnent nicht zur Veranstaltung kommen, kann er seine Tickets einfach an Familie und Freunde weitergeben.

Tickets gibt es unter: www.ticket-regional.de oder bei der Buchhandlung Podszun sowie der Brilon Wirtschaft und Touristik GmbH.

Auf diese Veranstaltungen können sich die Briloner freuen:

Schlachtplatte 22 - Die Jahres-Endabrechnung am 12. Januar

Ein am Humorstandort Deutschland einzigartiges Kabarett-Projekt: Der Kölner Kabarettist Robert Griess schart jedes Jahr aufs Neue vier Kabarett-Kollegen um sich, um als Ensemble abzurechnen mit allem, was quer und schief läuft.

Gemeinsam rechnen sie ab mit all dem Wahn- und Schwachsinn um uns herum, frei nach dem Motto „Wer heilige Kühe ehrt, ist fromm. Wer heilige Kühe schlachtet, wird satt“.

Sarah Hakenberg am 12. März

Sarah Hakenberg haut vergnügt in die Tasten, schrummt ihre Ukulele und erzählt dabei gleichermaßen von Abgründen, die in unserem Inneren schlummern und vom großen Wirrwarr da draußen.

Besser wird die Welt dadurch auch nicht, aber zumindest besser erträglich. Freut euch auf einen Abend voller intelligenter Bosheiten, fröhlichem Charme und unwiderstehlicher Dreistigkeit!

Quichotte am 22. April

„Es ist immer gut, einen Pressetext mit einem Zitat zu beginnen.“ (Friedrich Nietzsche)Zurecht werden Sie sich nun fragen: Hat er das wirklich gesagt?

Hat er nicht. Aber es wäre doch ein schöner Anfang für einen solchen Text, der nun die Schwierigkeit meistern soll, etwas zu erklären das man einfach live erleben muss. Klar, man könnte jene urkomischen Geschichten anpreisen, die Quichotte von sich und den Irrungen der Menschheit zu erzählen weiß.

Django Asül am 13. Mai

Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, sondern mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi präsentiert Django Asül sein aktuelles Programm „Offenes Visier“.

Ein Power-Programm für Jederfrau und Jedermann, unheimlich amüsant und unterhaltsam. Und nein, Django Asül beschäftigt sich in diesem Werk nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Klingt vielleicht spröde – aber nicht bei Django!

Stephan Bauer am 16. September

Frauen brauchen Männer und umgekehrt! Eigentlich eine Binsenweisheit.

Doch wenn die Frau den Rasen mäht und der Mann sie mit Sonnenschirm begleitet, ist irgendwas nicht richtig. Aller Geschlechtergerechtigkeit zum Trotz sehnt sich auch die moderne Frau nach positiver Männlichkeit.

Aber ohne primitives Macho-Getue à la „kannst Du mit Deinen kalten Füßen mal mein Bier kühlen“, sondern mit männlicher Klarheit, Zielstrebigkeit und Entscheidungsfreude.

Eva Karl Faltermeier am 29. Oktober

Mit einer großen Portion Fatalismus erzählt sie von wichtigen Lebensstationen und skizziert ein Potpourri an Fehlschlägen, die sie nach und nach brechen. Mit im Reisegepäck ist immer auch unverstellter emanzipatorischer Grant, mit dem sie die Belastungen ihres Daseins als berufstätige Mutter auf den Punkt bringt. Ihre Geschichte bewegt sich irgendwo zwischen dem Grenzbereich der Phantasie und rauer Unverfälschtheit.

Topaz und Helge Khun am 17. November

Die ehemaligen Wunderkinder sind zurück! Topas und Helge Thun tragen mittlerweile nicht nur ihre Geheimratsecken mit Würde sondern auch ihre nagelneuen Smokings. Wer Herren in Anzügen mag, hat also schon zwei Argumente für diesen Abend. Elegant aber nicht affig zaubert das „Heckmeck-Ratpack“ ein Las Vegas vor Siegfried & Roy auf die Bühne. Begleitet von der imaginären Magic Mystery Big Band entfesseln sie ein fingerfertiges Feuerwerk voller verblüffender Furiositäten.

Hans Gerzlich am 10. Dezember

O du fröhliche Weihnachtsfeier: Man weiß vorher, wie sie ausgeht - kann sich aber hinterher nicht mehr dran erinnern. Alle Jahre wieder festliches Abendessen, Schrottwichteln, Dessert, erste Kleckereien, Aufhebung der Tischordnung, erste Schnapsrunden, es erscheint der DJ, es folgt der Schwof. Am Schluss tanzt ein Teil der Belegschaft auf dem Tisch - der andere liegt darunter.

