Doppeleinbruch in Olsberg: Täter durchwühlen Firmengebäude

Die Polizei sucht Täter, die in Olsberg in Formen eingebrochen sind.

Olsberg. In Olsberg haben es Einbrecher auf Firmengebäude abgesehen. Die Täter ließen elektronische Geräte und Werkzeug mitgehen. Details der Polizei.

In den vergangenen Tagen waren Firmeneinbrecher in Olsberg unterwegs. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 5:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Firmen „Im Westfeld“. Das teilte die Polizei im Hochsauerlandkreis am Freitag mit.

Lesen Sie auch:450 Medikamente nicht lieferbar: Apothekerin schlägt Alarm

Lesen Sie auch:Winterberg: Kult-Restaurant Big Mountain schließt für immer

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchwühlten Räume und Schränke. In einem Fall erbeuteten die Täter nach jetzigen Erkenntnissen elektronische Geräte und Werkzeug. Außerdem richteten sie Sachschaden an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter 02961 - 90200 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon