Doppelte Wetterwende im Sauerland: Nach Kaltfront wirds warm

Hochsauerlandkreis. Der Herbst bringt Wechselwetter ins Sauerland. Nach einem sonnigen Oktoberstart wird es kühl und nass. Doch dann schlägt das Wetter erneut um.

Das weiterhin fast noch spätsommerliche Wetter der vergangenen Tage macht erstmal eine Pause. Mit viel Wind zieht am Feiertag eine Kaltfront über das Hochsauerland hinweg, die vor allem nachmittags einige Schauer bringt. Am Mittwoch und Donnerstag ist es dann deutlich frischer mit Sonne, Wolken und einigen Schauern. Diese Wetterlage bleibt bis zum Donnerstag, anschließend baut sich auf der Vorderseite eines neuen kräftigen Tiefdruckgebietes erneut ein intensives Hoch auf, welches seinen Schwerpunkt voraussichtlich über dem westlichen Mitteleuropa hat. Es beruhigt die Lage rund um das zweite Oktoberwochenende deutlich.

Das Wetter auf dem Berg

Wie bereits in vorherigen Berichten angekündigt war der September wieder einmal einen Rekordmonat. In Sachen Sonnenschein erreichte er mit 227 Stunden am Kahlen Asten Platz 2 der Statistik, allerdings weit abgeschlagen hinter dem einsamen Spitzenreiter 1959. Hinsichtlich der Temperaturen zeigte sich der September sogar wärmer als die Hochsommermonate Juli und August. Mit 14,9 Grad knackte er den bisherigen Septemberrekord von 2006 um ganze 0,6 Grad. Auch der Oktober begann insgesamt freundlich und mild, der Brückentag am Montag war sogar ausgesprochen warm. Reste dieser Warmluft halten sich auch noch am Feiertag. Vor allem am Vormittag ist es noch sehr freundlich, der Wind weht allerdings bereits böig und mit Durchzug einer Kaltfront am frühen Nachmittag kann er in Hochlagen sogar zeitweise stürmisch sein. Dahinter folgen kühlere Luft und einige Schauer, die sich bis in den Mittwoch hinein halten. Dieser bringt rund um den Rothaarkamm eher viele Wolken, zwischendurch allerdings auch mal freundliche Phasen. Mit einigen weiteren Schauern muss aber bei maximal 12 Grad gerechnet werden. Am Donnerstag ähnliche Temperaturen, dabei aber nur noch selten nass.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Weiterhin wölben sich aktuell Gebiete mit hohem Luftdruck weit nach Nordeuropa. Sie führen dabei Mittelmeerluft mit sich, die noch immer einen eher sommerlichen Charakter hat. Kühle Herbstluft, die sich aktuell noch hoch im Norden Europas aufhält, schafft es derzeit kaum oder noch gar nicht bis nach Mitteleuropa vorzudringen. Eine kurze etwas herbstlichere Phase erleben wir in den kommenden Tagen. Der Tag der Deutschen Einheit am Dienstag ist dabei ein Übergangstag, welcher vor allem am Vormittag noch sehr warme Luft bringt und die Temperaturen noch einmal auf an die 20 Grad ansteigen lässt. Mit einem kräftig auffrischenden Südwestwind zieht am frühen Nachmittag eine Kaltfront über uns hinweg, die kurzzeitig mal kräftigen Regen bringt. Dahinter lockern die Wolken zum Nachmittag wieder zeitweise auf, einzelne Schauer fallen dann in deutlich frischerer Luft. Der Mittwoch startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken, besonders an den westlichen Ortsgrenzen von Hallenberg, Medebach und Marsberg fallen noch Schauer. Die Temperaturen kommen nur wenig über 15 Grad hinaus. Nach einer frischen Nacht zum Donnerstag gehört auch dann die Jacke wieder zum Gepäck, maximal sind dann bis zu 17 Grad möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Der September schloss rund um Brilon und Olsberg mit nur wenigen Regentagen. Diese brachten dann allerdings teilweise auch kräftigere Niederschläge mit, so dass die Gesamtniederschlagsmenge gar nicht mal so deutlich unter den Normalwerten lag. Insgesamt sind unsere Böden in der nun beginnenden generell feuchten Jahreszeit gut mit Wasser gesättigt und nach aller Regel sollte sich daran in den kommenden Monaten nichts ändern. Der Feiertag am Dienstag beginnt nochmals trocken, vom Ruhrgebiet und der Soester Börde her zieht allerdings im Laufe des späten Vormittags und rund um die Mittagsstunden dichte Bewölkung auf, die kurzzeitig mal kräftigen Regen bringt. Schnell lockern dahinter die Wolken aber wieder auf und neben einzelnen Schauern zeigt sich bei einem böigen Südwestwind bis zum Abend noch hin und wieder die Sonne. Anfangs noch um 20 Grad warm, später dann unter 15 Grad abkühlend. Nach einer herbstlich kühlen Nacht zum Mittwoch zeigt sich die Sonne tagsüber für einige Stunden, allerdings muss immer wieder auch mit zumindest kurzen Schauern gerechnet werden. Innerhalb dieser kühlen Duschen sinken die Temperaturen teilweise auf nur 10 Grad ab, mit Sonne sind um 15 Grad möglich. Ganz ähnlich wird es auch am Donnerstag, wobei der Schaueranteil dann zurückgeht.

Trend: Der Spätsommer hat wohl weiterhin noch nicht fertig. Rund um das kommende Wochenende baut sich erneut ein Hochdruckgebiet auf und mit einer südlichen Strömung wird es voraussichtlich wieder warm. Nochmals sind um oder sogar über 20 Grad im Bereich des Möglichen. Aufgrund der Jahreszeit kann es vor allem in den Tälern anfangs neblig sein, später ist es aber auch hier freundlich und wiederum sind Höchstwerte von um oder über 20 Grad möglich. Erst danach deutliche Abkühlung wahrscheinlich und ein Hauch des richtigen Herbstes.

