Dr. Kleeschulte nicht mehr Leiter des HSK-Gesundheitsamtes

Am 21. Dezember wurde Dr. Peter Kleeschulte in den Ruhestand verabschiedet. (V.l.n.r.) Die zuständige Bereichsleiterin Anja Menne, sowie Landrat Dr. Karl Schneider verabschiedeten Dr. Peter Kleeschulte und hießen den neuen Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Klaus Schmidt willkommen.

Hochsauerlandkreis. Dr. Kleeschulte war seit 2003 Leiter des Gesundheitsamtes im HSK. Nun geht er in den Ruhestand. Sein Nachfolger übernimmt ab 2022.

Landrat Dr. Karl Schneider hat den Leiter des Gesundheitsamtes im Hochsauerlandkreis, Dr. Peter Kleeschulte, in den Ruhestand verabschiedet. Er hatte in seinem Amt entscheidend mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie im HSK zu tun.

Seit 2003 ist Dr. Kleeschulte im Amt für Gesundheit des HSK

Bereits am 10. Dezember bedankten sich die Kreistagsmitglieder in ihrer letzten Sitzung bei Dr. Kleeschulte für seine Arbeit. Er war knapp 19 Jahre Amtsarzt und hatte mit seinem Team zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Darunter den PFT-Skandal, die Schwermetallbelastung im Stadtgebiet Brilon und aktuell die Corona-Krise. „Seit dem 1. Juli 2003 haben Sie das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises geleitet und seit Oktober 2005 arbeiten wir beide eng und vertrauensvoll zusammen. Dafür bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, auch dass Sie auf meinen Wunsch hin Ihren Ruhestand um ein paar Monate nach hinten geschoben haben“ – mit diesen Worten wurde Dr. Kleeschulte von Landrat Dr. Schneider verabschiedet.

Lesen Sie auch:Pünktlich zu Weihnachten harter Wetterumschwung im Sauerland

Lesen Sie auch:Wegen Omikron - Krankenhaus Brilon verschärft erneut Regeln

Nach seinem Medizinstudium an der Universität Münster erwarb Dr. Peter Kleeschulte im November 1984 seine Approbation als Arzt und wurde als Stadtarzt bei der Stadt Köln eingestellt. Danach folgte die Assistenzarztstelle im Marienhospital Herne und in der St.-Barbara-Klinik Hamm-Heessen. Am 1. April 1991 begann Kleeschulte seinen amtsärztlichen Dienst im Gesundheitsamt der Stadt Köln, wo er Ende 1994 die Facharztanerkennung als „Arzt für Öffentliches Gesundheitswesen“ erhielt. Am 1. Juli 2003 wurde Dr. Peter Kleeschulte als neuer Leiter des HSK-Gesundheitsamtes eingestellt.

Nachfolger beginnt zum Jahresanfang mit seiner Aufgabe

Zum 1. Januar 2022 folgt Dr. Klaus Schmidt als Leiter des Gesundheitsamtes. Seit April 2013 ist er beim Hochsauerlandkreis tätig, in den letzten Jahren als stellvertretender Gesundheitsamtsleiter und medizinischer Leiter im Bereich Amtsärztlicher Dienst, Infektionsschutz und Verwaltung. Nach seinem Medizinstudium absolvierte er die Ausbildung zum Facharzt für Urologie und war nach seiner klinischen Tätigkeit von 1997 bis 2013 in eigener Praxis tätig. Während seiner Beschäftigung im Gesundheitsamt erwarb er die Facharztanerkennung als Arzt für Öffentliches Gesundheitswesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon