Nach einem Verkehrsunfall in Olsberg musste die B480 gesperrt werden.

Verkehrsunfall Drei Autos kollidieren in Olsberg – Frau schwer verletzt

Olsberg. Bei einem Verkehrsunfall in Olsberg ist eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Eine Frau aus Olsberg hat am Freitag die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist mit zwei weiteren PKW-Fahrer kollidiert. Dabei hat sie sich schwer verletzt.

Am Freitag gegen 14.54 Uhr war die 51-jährige Frau mit ihrem PKW auf der B480 in Olsberg vom Losenbergtunnel in Richtung Winterberg unterwegs.

Sie verlor jedoch die Kontrolle über ihren Wagen, touchierte einen entgegenkommenden PKW und kollidierte dann mit einem weiteren Auto auf der Gegenfahrbahn. Die 51-Jährige wurde dabei schwer, der 53-jährige Fahrer des touchierten PKW leicht verletzt. Der Fahrer des dritten Wagens blieb unverletzt.

Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden, die B480 blieb während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

