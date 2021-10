Wie hoch ist das verfügbare Einkommen in den einzelnen Kommunen im HSK. darüber gibt eine Statistik Auskunft.

Einkommen Drei HSK-Städte liegen in der NRW-Geldrangliste weit vorne

Brilon. In welcher Stadt haben Bürger durchschnittliche viel Geld zur Verfügung? Eine Statistik gibt darüber jetzt Auskunft. So ist die Rangliste im HSK.

Die Einwohner der beiden Tourismus-Hochburgen Schmallenberg und Winterberg haben zwischen 2013 und 2019 den kreisweit größten Sprung beim verfügbaren Einkommen gemacht. Schmallenberg kletterte im NRW-weiten Ranking von Platz 214 auf Platz 71, Winterberg von 219 auf 91. Andererseits: Medebach, ebenfalls ein Gäste-Krösus, rutschte von Rang 80 auf Platz 270 ab.

17 Millionen Euro weniger

Wie IT NRW mitteilte, lag das verfügbare Einkommen im Jahr 2019 kreisweit bei 25.497 Euro. Als verfügbares Einkommen verstehen die Statistiker das Einkommen aus Arbeit und Vermögen, das privaten Haushalten nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben zuzüglich etwaiger Sozialleistungen für Konsum und Sparen zur Verfügung steht.

Da gab es in Medebach zweimal einen Sondereffekt. 2013 lag das verfügbare Gesamteinkommen der rund 8000 Einwohner bei 173 Millionen Euro, ein Jahr später waren es 17 Millionen Euro weniger - Rang 262. Und 2016 lag das Volumen mit 183 Millionen Euro um 25 Millionen Euro über dem von 2015 und um zehn Millionen Euro über dem von 2017.

Drei Kommunen über Durchschnitt

Über dem Durchschnitt liegen nur drei Kommunen, nämlich Olsberg mit 25.437 Euro, Schmallenberg mit 25.871 Euro und das den Schnitt in die Höhe treibende Sundern mit exorbitanten 32.171 Euro pro Kopf und Jahr - was landesweit Rang 7 bedeutet.

Im Jahresvergleich fallen die Veränderungen naturgemäß geringer aus. Hier der Überblick über das verfügbare Einkommen pro Kopf im Jahr 2019 und der NRW-Listenplatz (in Klammern die Veränderung gegenüber 2018):

Brilon: 24.811 Euro/123 (+785 Euro/123)

Hallenberg: 23.027 Euro/267 (+739 Euro/270)

Marsberg: 23.255 Euro/257 (+895 Euro/264)

Medebach: 22.995 Euro/270 (+673 Euro/267)

Olsberg: 25.437 Euro/92 (+807 Euro/92)

Winterberg: 25.461 Euro/91 (+662 Euro/86)

Arnsberg: 24825 Euro/130 (+697 Euro)

Bestwig: 23.471 Euro/236 (+1098)

Eslohe: 24.153/188 (+908)

Meschede: 24.807/134 (+777)

Schmallenberg: 25.871/71 (+934)

Sundern: 32.171/7 (+503)

Winterberg liegt vorne

Was vielleicht erstaunt: Selbst das HSK-Schlusslicht Medebach liegt mit Platz 270 im landesweiten Vergleich noch vor Städten wie Paderborn (22.503 Euro/Platz 325), Lippstadt (22.928 Euro/275), Soest (22.816 Euro/283) oder Büren (22.503 Euro/298).

Der Grund liegt in der statistischen Systematik, die nicht nur Arbeitseinkommen, sondern auch die Rendite aus dem Vermögen zum Beispiel besonders erfolgreicher und reicher Unternehmerfamilien erfasst. Landesweiter Spitzenreiter ist mit 53.601 Euro pro Kopf und Jahr nach wie vor Attendorn im Kreis Olpe. Der Kreis liegt auch landesweit mit 31.052 Euro auf dem ersten Platz.

Für das Jahr 2017 - jüngere Zahlen gibt es bei IT NRW nicht - weist die Statistik für Attendorn 33 Einkommensmillionäre aus, das sind 10,3 je 10.000 Einwohner. Im mit rund 25.000 Einwohnern etwa gleich großen Brilon sind es sieben, was eine Quote von 2,7 je 10.000 Einwohnern und NRW-Platz 169 bedeutet. Da liegt im Altkreis Brilon Winterberg mit seinen fünf Millionären - das sind 3,9 je 10.000 Einwohner - vorne.

