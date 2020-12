Dreifaches Baby-Glück bei Geschwistern aus Medebach

Medebach. In nur vier Monaten haben die drei Wienand-Geschwister aus Medebach Nachwuchs bekommen. Sie freuen sich riesig über den Familien-Baby-Boom.

Das gibt es selten: Drei Geschwister bekommen innerhalb von viereinhalb Monaten ein Baby, ohne das geplant zu haben. Erst einmal weihte Carolin (32), die älteste Tochter der Wienands, nicht einmal ihre beiden Geschwister ein. Bis sie vor ihren Eltern stand und die frohe Botschaft verkündete: „Ich bin schwanger, Lia bekommt ein Geschwisterchen.“

Im Baby-Glück

Da setzte ihre Schwester Anna (31) noch einen drauf und antworte: „ Ich auch!“ Und so war die Freude riesengroß. Doppelter Familienzuwachs im Hause Wienand aus Medebach. Von wegen, die Familie hatte die Rechnung ohne Bruder Hendrik (28) gemacht. Und so begann eine fröhliche Synchron-Schwangerschaft, bei der viele Tipps und Ideen rund um das Baby-Thema ausgetauscht wurden. Mittlerweile ist das süße Baby-Trio auf der Welt.

Los ging es am 14. Juli mit Jano, der mit seiner Schwester Lia (6) und seinen Eltern Carolin und Damir direkt neben seinen Großeltern lebt und in Frankenberg geboren ist. Dann kam am 3. September der kleine Linus Wienand in Hüsten auf die Welt. Er ist das erste Kind von Anna Wienand und ihrem Freund Rafael und wohnt nach einem spannenden Start ins Leben, in Grönebach. Die dritte im Geburten-Bunde war Jennifer, die Freundin von Hendrik Wienand. Sie brachte am 30. November die kleine Mathilda in Frankenberg zur Welt. Schon jetzt verstehen sich die Jungs und das Mädel prächtig. „Sie grinsen sich immer gegenseitig an,“ erklärt Anna schmunzelnd.

Auch Oma und Opa freuen sich

Während die Cousin/Cousinen-Freundschaft wächst, haben auch die stolzen Großeltern in Medebach und Grönebach ihre helle Freude an ihren Enkelchen und sind natürlich glücklich darüber, dass alle Mütter und Babys wohlauf sind. Jutta und Uwe Wienand werden jetzt gleich dreifach beim Babysitten eingespannt und freuen sich über diesen Job.

Die Wienands kennen bislang keine anderen Omas und Opas, die in so kurzem Abstand drei Enkelkinder bekommen haben. Sicherlich werden die künftigen Familienfeiern - wenn Corona vorbei ist - richtig trubelig, denn zwei Cousins drei Geschwister sorgten für noch mehr Familienzuwachs. Carolin schwärmt: „Wir alle stehen uns sehr nahe und sind hin und weg, dass unsere Kinder jetzt so aufwachsen können, wie wir. Das ist ein echter Segen.“ Auch die Urgroßmutter der fünf neuen Urenkel ist dankbar für die gesunde Ankunft der Babys. Auf jeden Fall wird es, sobald das wieder möglich ist, ein fröhliches Treffen mit all den Youngsters der Familie geben.