DRK bittet trotz Corona um Blutspenden in Brilon und Olsberg

Olsberg. Das DRK Blutspendezentrum ist auf Blutspenden angewiesen. Um Wartezeiten zu verhindern, gibt es öffentliche Auflagen. Hier kann gespendet werden.

„Niemand muss unnötig warten!“ erinnert Stephan Jorewitz vom DRK Blutspendezentrum Hagen an die bekannten Grundsätze: „Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs- Symptomen sollten sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspende begeben, da Sie nicht zugelassen werden.“ Darüber hinaus benötigt der DRK Blutspendedienst auch mittel- und langfristig Blutspenden und bittet um Geduld und Beachtung der öffentlichen Auflagen, die Unmut und unnötige Wartezeiten verhindern sollen:

• Wer in den letzten vier Wochen im Ausland war, darf nicht Blut spenden.

• Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit leider nicht betreten.

• Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise.

• Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen.

• Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.

Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Die Aufsichtsbehörden beobachten engmaschig und analysieren.

Wer spenden darf

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden.

Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr alle Fragen beantwortet.

Wenn Sie gesund und fit sind, dürfen Sie beim DRK auch in Zeiten des Coronavirus Blut spenden. Zum Beispiel Montag 11. Mai von 15 bis 20 Uhr in der Schützenhalle in Brilon (Mühlenweg) und Dienstag von 16 bis 20 Uhr in der Konzerthalle in Olsberg.