Spendenbetrug DRK Brilon warnt: Spendenbetrüger in Ford Transit unterwegs

Brilon. In einer Eilmeldung warnt das DRK Brilon vor Spendenbetrügern, die aktuell im Raum Brilon und Olsberg unterwegs sind und rät zu Vorsicht.

Der DRK Kreisverband Brilon e.V. hat sich über die Sozialen Medien mit einer dringlichen Eilmeldung an die Menschen im Raum Brilon und Olsberg gewendet: Dort wird vor Betrügern gewarnt, die aktuell in einem Auto der Marke Ford Transit in den Dörfern und Ortschaften unterwegs seien und Spenden sammeln würden, angeblich für das DRK.

Dabei handele es sich dem DRK Kreisverband Brilon zufolge ausdrücklich nicht um Mitarbeiter des DRK, weshalb den Menschen im Raum Brilon und Olsberg dringend zur Vorsicht geraten wird. Die Warnung erhielt der Kreisverband vom DRK Meschede, wo das Auto bereits aufgefallen war.

