Düstere Prognose: Osterwetter war nur kurze Frühlings-Affäre

Hochsauerland. Wann wird es Frühling im Hochsauerland? Diese Woche wohl nicht mehr! Schauer, Wind, Blitz, Donner, kaum Sonne - alles dabei. So wird das Wetter:

Das Osterfest geht weitgehend trocken zu Ende und hat zumindest im Ansatz frühlingshaften Temperaturen gezeigt. Doch das ist vorbei: Die Tendenz für die weitere Woche sieht duster aus. Dabei regnet es am Dienstag in Form von Schauern, am Mittwoch dann auch mal für längere Zeit. Erst für den Donnerstag ist wieder ein Trend nach oben zu erkennen.

Das Wetter auf dem Berg

Unser Osterwetter hat sich in diesem Jahr von Tag zu Tag gesteigert. Während es am Karfreitag noch trüb war und es für längere Zeit regnete, blieb es am Samstag bei allerdings noch vielen Wolken weitgehend trocken. An den beiden Osterfeiertagen zeigte sich die Sonne für längere Zeit und die Temperaturen stiegen zumindest auf rund 10 Grad an. In den kommenden Tagen müssen wir nun aber wieder häufiger mit Regenschauern Vorlieb nehmen. Schon in der Nacht zu Dienstag hat das freundliche Wetter des Ostermontags mit Aufzug neuer Wolken ein Ende und es ziehen erste Schauer durch. Am Tag selbst erleben alle rund um die Winterberger Hochfläche einen bunten Mix aus Regenschauern, freundlichen Auflockerungen und viel Wind. Teils ist auch mal Blitz und Donner mit dabei. Die Temperaturen erreichen dazu in den freundlichen Phasen maximal rund 6 Grad, innerhalb von Schauern ist es noch kühler. Nach einer weitgehend trockenen Nacht zu Mittwoch ziehen am Tag wieder neue Regenwolken auf. Diese lassen der Sonne kaum mal Platz und die Temperaturen scheitern an der 5 Grad-Marke. Für den Donnerstag ist eine allmähliche Wetterbesserung zu erwarten, zwischen einzelnen Schauern zeigt sich auch mal die Sonne.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit nur etwas über 4 Grad im Durchschnitt waren die ersten zehn Apriltage an unserer Wetterstation an der Naturparkschule Hallenberg recht frisch. Viermal gab es zudem Frost und erst ab dem Ostersonntag kletterten die Temperaturen mal deutlicher über die 10 Grad-Marke. So richtig frühlingshaft war es in diesem Jahr also bisher noch nicht und dies wird sich an den kommenden Tagen vorerst auch nicht ändern. Das kurze Zwischenhoch „NADINE“ ist zum Dienstag bereits wieder nach Osten abgedrängt worden und ein neues Tief bringt einige Regenschauer und viel Wind. Zwischen den Schauern dürfte sich aber auch die Sonne zeitweise durchsetzen. Trotzdem gehen die Temperaturen wieder zurück und erreichen nur noch in den freundlichen Phasen mal kurz rund 10 Grad. Der Mittwoch wird aus heutiger Sicht der unfreundlichste Tag der Woche werden, denn nach einer noch weitgehend trockenen Nacht ziehen am Morgen dichtere Wolken auf. Diese bringen über den Tag immer mal wieder Regen und erst gegen Abend wieder einige Auflockerungen. Diese allerdings sollten am Donnerstag wieder deutlich länger werden und es fallen nur noch einzelne Schauer.

Das Wetter für den Nordkreis

Alle warten derzeit auf das erste richtige Frühlingshoch der Saison. Was uns aus vergangenen Aprilmonaten sehr gut bekannt ist, haben wir in diesem Jahr bisher noch nicht gehabt. Ein Hoch, welches mal länger als ein oder zwei Tage durchhälft und zudem milde bis warme Luft aus Südeuropa heranführt. Auch in den kommenden Tagen müssen wir auf diese Wetterlage warten, denn unser Oster-Zwischenhoch wird wieder von einem neuen Tief abgelöst.

Dieses kommt vor allem am Dienstag auch mit viel Wind daher. Dazu fallen immer wieder mal Regenschauer, die über die Ruhr und die Briloner Hochfläche hinweg ziehen. Dazwischen sollte sich aber auch mal die Sonne zeigen. Die Temperaturen steigen maximal auf rund 9 Grad in Brilon und auf etwa 10 Grad in Olsberg. Sie bleiben damit um rund 5 Grad unter den Werten des Ostermontags zurück. Auch am Mittwoch ist mit keinem Durchbruch von Wärme zu rechnen. So klettern die Temperaturen in der Spitze auf höchstens 6 Grad in etwas höheren Lagen und 9 Grad an der Ruhr. Viele dichte Wolken lassen der Sonne nur selten mal eine Chance. Dazu kommt vor allem am Vormittag und Mittag zeitweise Regen. Für den Donnerstag sind zwar weiterhin Schauer möglich, allerdings dürfte sich auch die Sonne mal wieder blicken lassen.

Trend

Zum kommenden Wochenende bleibt es zunächst noch unbeständig. Längere Regenphasen sind zwar nicht zu erwarten, allerdings wird es immer mal wieder Schauer geben. Danach könnte der Trend in Richtung Frühling gehen, auch wenn hier noch Unsicherheiten bestehen. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

