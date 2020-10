Hochsauerlandkreis. Neue Studien zeigen, dass Pedelecs in NRW immer beliebter werden. So sehen die Zahlen im HSK aus und wo es Wartelisten für die Bikes gibt.

E-Bikes und Pedelecs boomen – nicht erst seit der Corona-Krise. Die Zahl der Pedelecs in den Haushalten in Nordrhein-Westfalen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Der Hochsauerlandkreis liegt dabei sogar über dem bundesweiten Durchschnitt. Und auch der E-Bike-Store Schröder in Brilon bestätigt, dass es schon längt Wartelisten für die begehrten Räder gibt.

13,9 Prozent der Haushalte in NRW sind mit einem Pedelec ausgestattet. Das gibt nun Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt an. 2019 waren es noch 10,9 Prozent, 2015 nur 5,8 Prozent. Eine aktuelle Civey-Studie im Auftrag des Energieanbieters E.ON analysiert die Zahlen im Hochsauerlandkreis: „18,3 Prozent besitzen eigenen Angaben zufolge bereits ein E-Bike oder Pedelec, das ist fast jeder Fünfte. Damit liegt der Hochsauerlandkreis im NRW-Vergleich knapp einen Prozentpunkt über dem NRW-Durchschnittswert von 17,4.

Im bundesdeutschen Vergleich liegt der Hochsauerlandkreis knapp gut drei Prozentpunkte über den Werten aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte (15,2 Prozent)“, heißt es in einer Mitteilung.

Corona-Krise fast ein Glücksfall für die Branche

Johannes Schröder betreibt den E-Bike-Store Schröder in Brilon. Er bestätigt den Boom. „Ich bin seit 2001 in der Branche und 2006 habe ich mein erstes E-Bike verkauft. In den letzten sechs bis sieben Jahren wurden die Verkaufzahlen immer höher, also habe ich mich dann vor zwei Jahren mit E-Bikes selbstständig gemacht und verkaufe nur noch Pedelecs und co.“ Die Corona-Krise sei – neben all den widrigen Begleitumständen – ein Glückfall für die Branche gewesen. „Viele sind bei mir in den Laden gekommen, haben mir ihr Urlaubsgeld gegeben und gesagt: wir wollen daheim entspannen, wir wollen ein E-Bike“, erzählt Johannes Schröder.

Zwischen März und Juli sei die Welle besonders hoch gewesen. Eine Herausforderung für ihn, der den Laden bis dahin allein betrieben hat. Mittlerweile hat er zwei Angestellte, die ihm unter die Arme greifen.

Trotzdem: manche Radler müssen noch auf ihre Räder warten. Besonders bei den beliebtesten und gängigsten Bikes sei die Warteliste lang, Ersatzteile seien schwer zu bekommen. „Manche müssen bis zum nächsten Jahr warten – aber einige Bikes habe ich noch auf Lager.“