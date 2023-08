Echter Geheimtipp: Vom Flughafen Paderborn nach Albanien

Paderborn/Hochsauerland. Sonne, Strand und Kultur: Albanien wird für Touristen immer attraktiver. Der Flughafen Paderborn bietet nun Reisen in das faszinierende Land an.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt, der auch von vielen Urlaubern aus dem HSK genutzt wird, baut sein Angebot immer weiter aus. Im Mai 2024 startet Mundo Reisen, ein Spezialanbieter für Gruppenreisen mit Sitz in Heusenstamm (Hessen), zwei Rundreisen nach Albanien. Die einwöchigen Touren zum Geheimtipp für einen „unbeschwerten Urlaub mit Sonne, Kultur und Kulinarik“ beginnen unter dem Motto „Baden an der albanischen Adria“ am 1. und am 8. Mai 2024.

Die Flüge nach Albanien starten vom sogenannten Heimathafen mit einem Airbus A320, der 170 Plätze bietet. Albanien liegt nördlich von Griechenland auf dem Balkan und kann unter anderem mit einer beeindruckenden Küste entlang der Adria und des Ionischen Meeres aufwarten. Das Landesinnere wird von den albanischen Alpen durchzogen und überzeugt mit zahlreichen Burgen und archäologischen Stätten.

Aktuell gilt Albanien noch als Insider-Tipp. Die Rundreisen vom Flughafen Paderborn/Lippstadt sind ab sofort buchbar.

