Ein Baum für jedes Kind: Der Generationenwald in Brilon

Brilon. Seit neun Jahren pflanzen Eltern, Großeltern und Angehörige Bäume für die in Brilon geborenen Kinder. Was steckt hinter dieser Idee?

„Jeder Baum ist ein Gewinn. Den Gedanken, einen Baum zu pflanzen, können wir doch eigentlich nur nach vorne tragen.“ Thomas Pape, Pflegedienstleiter am Briloner Krankenhaus Maria Hilf, begleitet die Baumpflanzaktion am Hängeberg bereits seit ihrem Anfang im Jahr 2012. Auf einer 0,65 Hektar großen Fläche entsteht dort seither ein Generationenwald, in dem für jeden Geburtenjahrgang symbolisch Bäume für die in Brilon geborenen Kinder gepflanzt werden.

Initiator des Projekts war Willi Kitzhöfer, der ehemalige Ortsvorsteher von Gudenhagen-Petersborn. Die Trägerschaft haben die Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH und der Briloner Bürgerwaldverein übernommen. Unterstützung bekommt die Aktion außerdem von Vertretern der Stadt Brilon, Dr. Thomas Laker, Chefarzt der Gynäkologie des Briloner Krankenhauses, und Maurice Körner vom Briloner Stadtforstbetrieb.

50 Teilnehmer vor Ort

„Normalerweise haben wir dafür immer den Baum des Jahres genommen“, erklärt Maurice Körner. 2019 sei das etwa die Esskastanie gewesen, im letzten Jahr die Rotbuche. In diesem Jahr sei allerdings die Moorbirke Baum des Jahres und die passe leider vom Standort nicht nach Brilon. „Die wäre dann wahrscheinlich sofort vertrocknet“, so Körner, der die rund 50 Teilnehmer am Waldfeenplatz begrüßt. Daher habe man sich in diesem Jahr für den Bergahorn entschieden, der laut Körner noch eine „führende Position im Klimawandel“ einnehmen wird. Durch die jährlichen wechselnde Baumart soll so über die Jahre ein schöner, gesunder Mischwald entstehen.

Insgesamt 93 Pflanzlöcher hat der Revierleiter am Donnerstagmorgen für die Aktion vorbereitet und jeweils einen Setzling dazu gelegt. „Das Wichtigste ist, dass die Wurzel nach unten und das Grüne nach oben kommt“, scherzt er und dann geht es auch schon los. Jeder Teilnehmer bekommt außerdem ein Bändchen für den Baum, damit er später wieder gefunden werden kann, sowie eine vom Forstamt vorbereitete Urkunde.

Für einen Donnerstagvormittag seien die Anmeldezahlen ganz gut, meint Pia Kloß von der Marketingabteilung des Briloner Krankenhauses. In vergangenen Jahren, in denen die Pflanzaktion immer samstags stattfand, seien auch durchaus 150 Teilnehmer vor Ort gewesen. Aus organisatorischen Gründen mussten die Bäumchen dieses Mal aber unter der Woche gepflanzt werden. Eingeladen waren alle Eltern, deren Kinder seit Oktober 2022 geboren sind. In den zwei „heißen Jahren“ der Coronapandemie habe man auf die Einladung leider verzichten müssen.

Bäume für Sternenkinder

„In diesem Jahr sind auch zum ersten Mal Angehörige von Sternenkindern dabei“, sagt Pia Kloß. Sternenkinder sind Kinder, die vor oder um den Zeitraum der Geburt verstorben sind. „Das finden wir sehr schön, dass auch an diese Familien gedacht wird.“

Für Pflegedienstleiter Thomas Pape ist die „Symbolkraft und Strahlkraft“ der Pflanzaktion das Wichtigste. „Wenn ich heute die erste gepflanzte Baumreihe sehe und was daraus schon geworden ist, das ist wirklich toll.“ Schließlich seien das ja auch mal ganz kleine Setzlinge gewesen.

Und für die kleinen Setzlinge war das verregnete Wetter am Pflanztag natürlich ideal, die Anwesenden dürften sich aber gefreut haben, wieder ins Trockene zu kommen. Die Begeisterung war dennoch groß. Gleich vier Bäume gepflanzt hat etwa die Familie von Berthold Streffing. Der ehemalige Bürgermeister aus Sendenhorst erzählt, dass sein Sohn und seine Schwiegertochter vor einem knappen Monat Eltern der kleinen „Ida“ wurden. Als sie dann von dem Generationenwald hörten, hätten sie sich direkt angemeldet. „Ich kenne natürlich auch Dr. Christof Bartsch und so kam dann eines zum anderen“, erzählt Streffing.

Seit dem Jahr 2000 gebe es auch eine ähnlich Aktion in Sendenhorst. „Wir waren die waldärmste Stadt im Kreis Warendorf.“ Zu allen möglichen Anlässen, sei es Geburt oder Hochzeit, würden Einwohner einen Baum pflanzen. Über 1500 Bäume seien so schon zusammen gekommen. Und auch in Sendenhorst würden keine Fichten mehr genommen.

Auch Katrin Hartmann aus Brilon ist an diesem Tag mit dabei. „Dadurch, dass das schon seit Jahren gemacht wird, spricht sich das unter den Müttern natürlich herum“, meint sie. „Man soll bei der Geburt eines Kindes ja sowieso einen Baum pflanzen. Und Bäume brauchen wir ja auch.“

