Ein Fall für... die Briloner Clique: Wo ist Schnadeesel Huberta?

Brilon. Ja, was denn nun? Schnadeesel Huberta ist spurlos verschwunden. Hier unser Fortsetzungs-Sommerkrimi. Sechs Serienteile von ganz unterschiedlichen Autoren.

Ein warmer Tag in den Sommerferien, die Clique sitzt im Briloner Eiscafé. „Leute, endlich haben wir Ferien”, jubelt Marcel. Ines schaut von ihrem Eisbecher hoch: „Ja toll, und was nun? Es ist Sommer und alle fahren in den Urlaub, nur wir vier hocken mal wieder in unserer Stammeisdiele und haben nix zu tun.” Zerknirscht schaut sie in die Runde. „Komm schon, vielleicht passiert hier ja mal sogar was Interessantes”, sagt Marie und bläst sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Ich bin ganz froh, dass wir hier geblieben sind”, keucht Gerd, während er den vierten Eisbecher in sich hinein löffelt. „Wenn es doch nur nicht so heiß wär'.” Die anderen drei schmunzeln kurz und beugen sich dann wieder über ihre Eisbecher. Marcel ist mit 17 Jahren der Älteste der vier Freunde, er ist groß, schlank und eigentlich immer gut drauf. Anders Gerd: Er ist etwas pummelig, für seine 15 Jahre eigentlich viel zu klein und nimmt fast alles ernst.

Daher kann man ihn wunderbar auf den Arm nehmen. Erst gestern haben ihn seine Schwester Marie und ihre Freundin Ines hereingelegt, indem sie ihm erzählt haben, sie fahren alle zusammen in den Ferien nach Island. Als Marcel dann am Morgen seine Freundin und ihren kleinen Bruder zum Eisessen abholen wollte, staunte er nicht schlecht, als Gerd ihm zwei schwere Koffer in die Hand drückte und fragte, wann es denn endlich los ginge. Ein kleines Abenteuer Marie hat nur losgeprustet, ihr brauner Pferdeschwanz wippte dabei auf und ab und es dauerte eine ganze Weile, ehe sie ihm sagen konnte, alles sei nur ein Scherz gewesen. „Jetzt mal ernsthaft Freunde, was wollen wir denn in den nächsten sechs Wochen machen?”, fragt Ines und dreht ihr langes blondes Haar zu einem Knoten zusammen. In diesem Moment tritt Herr Mendoza, der Eisdielenbesitzer, an den Tisch. „Ihr sucht nach einem kleinen Abenteuer?” „Ja”, antwortet Marie sofort, „haben sie etwa wieder eine ihrer alten Sagen, die sie uns erzählen wollen?” Wo ist der Schnadeesel? „Nein, eigentlich dachte ich eher daran, dass ihr euch auf die Suche nach unserem Huberta machen könntet.” Marcel ist verwundert. „Sie meinen unseren Schnadeesel?” — „Genau. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber seit dem letzten Wochenende ist er spurlos verschwunden. Stand doch alles heute morgen in der Zeitung.”

Jetzt ist auch Gerd interessiert. „Verschwunden, wieso?” — „Ich habe gehört, sie wurde zuletzt mit dem Bürgermeister gesehen, danach war er verschwunden. Die Stadt hat eine unglaubliche Belohnung für den Finder versprochen.” — „Eine Belohnung, damit wäre mein Ferienjobproblem gelöst”, seufzt Ines. „Ach ja, Ines, willst du dich nicht langsam mal wieder auch um unsere anderen Gäste kümmern?”, fragte Herr Mendoza. „Papa”, Ines schaute ihn mit einem Blick an, der selbst einen Stein hätte erweichen können. „Schon gut, ich mach das hier schon, ihr könnt euch ja auf Eselsuche machen”, grinst er. „Ich würde sagen, wir haben einen Fall”, meint Marie. „Ja, endlich ist mal was los”, freut sich Ines und Marcel rief: „Auf zum Bürgermeister, wir müssen ihn unbedingt fragen, an was er sich noch erinnert.” — „Ja, lasst uns gehen”, pflichtet Gerd bei und nimmt sich noch schnell einen Löffel Eis als Vorrat mit auf den Weg. (von Tim Lüdeke)

Teil 2

Rums! Wieder fährt der Wagen mit einem Affenzahn durch ein Schlagloch. Huberta kann sich kaum auf den Beinen halten. Angebunden schaukelt sie in einem Pferdeanhänger von links nach rechts. Eben noch hatte das Briloner Wappentier auf der Wiese gegrast und von der bevorstehenden Reise geträumt. Sie soll in drei Tagen mit einer Briloner Gruppe in die schottische Partnerstadt fahren. Einmal im Loch Ness mit Nessi baden und am Schottenkaro schnuppern - das ist schon immer ihr Traum gewesen. Dann waren aber die beiden Männer gekommen, hatten Huberta gepackt und unsanft in den dunklen Hänger geschoben. Rums! Die beiden Kerle riechen furchtbar nach Fusel. „So, den Grauen haben wir erstmal im Sack. Sollen die hochnäsigen Briloner doch sehen, wo sie so schnell einen anderen Esel herbekommen”, lacht einer der beiden. „Den findet niemand so schnell”, lacht der andere, während er mit einer Hand durchs nächste Schlagloch lenkt und mit der andereren eine Flasche Schnaps an den Hals nimmt. Szenenwechsel: Die vier Hobby-Detektive Marcel, Ines, Marie und Gerd haben sich ein Herz gefasst und bei Bürgermeister Franz Schrewe angeklopft. Der ist völlig aus dem Häuschen. Mit 50 Leuten will er nach Schottland fahren. Bei einem großen Volksfest wollen die Briloner den Rockträgern zeigen, wie eine Schnade gefeiert wird. Die blauen Zunftkittel sind gebügelt, die Standarte ist eingepackt und jetzt fehlt der Esel. „Niemand entführt doch einfach so einen Esel. Hat er sich vielleicht nur verlaufen?”, mutmaßt Marcel, der Älteste aus dem Quartett. „Nein, das können wir ausschließen. Bauhof, Stadtgärtner und sogar alle Fraktionsvorsitzenden haben jeden Winkel abgesucht. „Huberta ist spurlos verschwunden”, ist sich der Bürgermeister sicher. Sind Tierfänger unterwegs oder will sich gar irgendjemand für irgendetwas rächen? Ines holt alle aus ihren ärgsten Vermutungen in die Realität zurück. „Lasst uns mal ganz ruhig an die Sache herangehen. Und keine Bange, Herr Schrewe. Wir werden den Esel schon finden...” (von Thomas Winterberg)

Teil 3

Die Vier stürmen die Rathaustreppen hinunter. Trotz der ernsten Lage ist Marcel wie immer gut drauf. Kichernd meint er: „Ich kann mir vorstellen, dass der Bürgermeister schon so manchen Esel loswerden wollte -aber Huberta ganz bestimmt nicht!”„Hoffentlich hast du dem Bürgermeister nicht zu viel versprochen. Vielleicht schaffen wir es gar nicht, Huberta zu finden - und auch noch rechtzeitig.” Gerd blickt sorgenvoll zu Ines. „Wir finden Huberta, da bin ich mir ganz sicher. Aber zuerst brauchen wir einen Plan.” Ganz so zuversichtlich klingt Ines jetzt auch nicht mehr. Eine knappe Stunde später kommen die vier Freunde ins Hilbringse-Tal. „Es ist so toll hier, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass hier der Ort eines Verbrechens sein soll.” Idyllisch liegt die Eselweide in der Mittagssonne. „Schade, dass wir kein Picknick dabei haben. Nicht nur, dass ich furchtbaren Hunger habe, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nachdenken kann, wenn mein Magen so leer ist.” Gerd lässt sich betrübt ins Gras fallen. „Außerdem habe ich tierisch Durst.” „Etwas Essbares wäre wirklich nicht schlecht”, meint Marcel, „mein Magen knurrt furchtbar. Mit leerem Magen kann ich mir keine erfolgreiche Spurensuche vorstellen, wahrscheinlich breche ich vorher zusammen.” Durch die Zaungäste neugierig geworden, kommen Maja, Gundi und Paula angetrottet.

Erst nach einigem Zögern galoppiert auch Rambo in Richtung Weidezaun. Interessiert strecken die grauen Vierbeiner ihre Köpfe über den Zaun. „Die sind ja super-süß!” Marie ist begeistert. „Und wie lieb die gucken,” schmunzelt Ines. „Vor allem Rambo. Da kann man richtig dahinschmelzen.” Der Seitenhieb gilt Marcel. „Kein Wunder, dass Rambo auf dem Eselfest zum schönsten Esel gekürt worden ist - wenn's einer verdient hat, dann er.”„Besser wäre es, wenn die vier uns erzählen könnten, was hier vorgefallen ist. Aber sie sind halt Esel,” überhört Marcel die Anspielung von Ines. Als die vier gegen 15 Uhr wieder den Rückweg nach Brilon antreten, haben sie einiges in Erfahrung gebracht. Der Zaun ist an einer Stelle durchschnitten und nur notdürftig wieder zusammenflickt worden. Auch Reifenspuren haben sie ausfindig gemacht. Ein Wagen, der Radgröße nach vermutlich ein Geländewagen, hat mit seinem Anhänger deutliche Spuren im Erdreich hinterlassen. Ines hat sich die Mühe gemacht, das Reifenprofil genau aufzuzeichnen, während Gerd und Marie den Verlauf der Spuren genau skizziert haben. Hungrig, aber doch zufrieden gelangen sie am Burhagener Weg an. „Für unsere nächste Aktion nehmen wir nicht nur Schreibzeug mit, sondern auch Essbares.” Mit dieser Feststellung verabschiedet sich Marcel von den anderen. (von Constanze Piontek)

Teil 4

Am nächsten Tag sitzt die Clique wieder im Eiscafé Brilon. "Und was machen wir jetzt?", fragt Marie. "Keine Ahnung", kommt die einstimmige Meinung. Und auch Marcel meint: "Vielleicht fällt einem mit vollem Bauch ja mehr ein.!Endlich kommt die Kellnerin und fragt, was die vier wollen. Als die vier ihre Bestellungen los sind, zieht die Sonne erst richtig auf. Knallheiß brennt sie auf die vier Dedektive hinunter. Während Marcel immer noch fröhlich quatscht, kramt Marie schon ihre Sonnenmilch heraus.

Und auch vom Nebentisch hört man aufgeregtes Gerede: "Hast du das auch schon gehört? Mit dem Esel bei der Tankstelle?" "Meinst du den, der aus dem Hänger ausgebüxt ist?" "Klar, der! Ich finde, dass ist eine reichlich komische Angelegenheit. Wieso hetzt er erst den Tankstellenwart auf, er soll den Esel wieder einfangen und regt sich dann furchtbar darüber auf, als ein paar Kinder ihm den Esel zurückbringen? Rums, Hängertür zu und weg war er! "Ach, wir sind doch nicht im Krimi, Angela. Vielleicht hatte er es einfach eilig." "Und wieso ist er dann sofort abgehauen, als der Tankstellenwart meinte der Esel käme ihm doch bekannt vor?"

Auch die vier Freunde haben das Gespräch mitbekommen. "Das ist wirklich sehr verdächtig", murmelt Ines. Doch Gerd nimmt den Faden in die Hand: "Mensch Leute, das war Huberta! Wo drauf warten wir denn dann noch? Wir müssen zur Tankstelle!" Aber seine Idee findet nicht all zu viel Begeisterung. "Ach, der Esel ist doch schon längst wieder weg! und "Bei dem Wetter durch die halbe Stadt? Nee, danke." bekommt Gerd zu hören. Doch schließlich kann er die anderen überreden. Gerade kommt die Kellnerin mit vier Eisbechern auf ihrem Tablett an, doch Ines ruft ihr nur noch hinter her: "Danke, danke! Aber wir brauchen die Eisbecher doch nicht!" und murmelt gleich hinterher: "Oder viel mehr: Gerd braucht sein Eis nicht, wir anderen könnten gut eins gebrauchen!" Dennoch: Einer für alle, alle für einen. Es muss ermittelt werden, sonst taucht Huberta nie wieder auf und das Versprechen an den Bürgermeister... So radeln vier Freunde schon Richtung Tankstelle. (von Marie Menke)

Die vier Freunde - Marcel, Ines, Marie und Gerd - haben endlich eine heiße Spur. Sie haben mitbekommen wo Huberta, der Schnadeesel, vor nicht allzu langer Zeit gesehen wurde. Jetzt geht es um jede Minute. Lest selbst! Diesmal haben die beiden Hubertas Leine richtig festgezurrt. Beinahe hätte sie es geschafft, den beiden Dieben zu entkommen, doch auf ihrer Flucht wurde sie von ein paar übereifrigen Kindern wieder eingefangen, denen die beiden Trinker vorgegaukelt haben, Huberta sei ihr Esel. Nun steht sie aber wieder hinten im Anhänger und wird von einer gegen die andere Wand geworfen. Wohin die Reise gehen wird, weiß sie nicht. ,,Das uns so etwas nicht noch einmal passiert! Hast du diesmal den Knoten auch richtig gemacht?” Der andere nickt einfach nur und nimmt noch einen kräftigen Schluck aus der Schnapsflasche. ,,Wann sind wir denn nun endlich da und wohin wollen wir überhaupt?”, fragt er. ,,Warte es einfach ab, du wirst überrascht sein.” Was machen unsere Detektive? ,,Beeil dich, Gerd!”, ruft Marcel dem schon total durchgeschwitzten Gerd zu, der keuchend einige Meter hinter ihm und den beiden Mädchen herfährt. Die Sonne brennt vom Himmel, doch aufgeben will keiner. Als die Tankstelle in Sicht kommt, hat Gerd seine Freunde auch schon eingeholt. Sie stellen ihre Fahrräder zur Seite und stürmen hektisch in die Tankstelle. Der Wirt guckt die nach Luft schnappenden Jugendlichen verdutzt an und fragt, was sie denn hier suchen würde. Gleichzeitig sprudelt es aus Ines und Marie heraus ,,Wohin sind die Männer mit dem Esel gefahren?” Verwirrt zeigt der Tankstellenwirt nach rechts und bevor er etwas sagen kann, sind die vier Freunde auch schon auf ihren Fahrrädern und den Dieben auf den Fersen. Jetzt fahren sie auf einer Bundesstraße und als sie an einem großen Schild vorbeifahren, sagt Marie zu den anderen: ,,Jetzt weiß ich, wo sie mit Huberta hinwollen und was die Eseldiebe vorhaben! Hier müssen wir gleich rechts in den Wald, das ist eine Abkürzung.” Und ehe die anderen etwas erwidern, biegt Marie links ab, gefolgt von den anderen Detektiven. (von Dennis Birkhölzer)

Teil 5

Die vier Freunde machen jetzt ordentlich Tempo, immer schneller geht es über den holprigen Steinweg. Marie treibt die anderen noch mal richtig an: „Strengt euch an Leute, nur noch über den Hügel und wir sind da.” Jetzt weiß auch Marcel wohin sie will. Vor ihnen liegt eine kleine Holzhütte, ganz versteckt hinter Baumwipfeln. Niemand zu sehen. „Schaut mal hier, das sind Reifenspuren”, ruft Gerd plötzlich. Ines meint: „Die sind nicht sehr alt, aber tief genug für einen Anhänger mit Esel auf keinen Fall.” Marcel schaut inzwischen durch das staubige Fenster in die Hütte. „Vielleicht waren die Entführer schon mal hier um ihr Versteck vorzubereiten, ich sehe hier etwas Stroh, Decken und jede Menge Schnaps, außerdem...” Die Detektive werden von einem Geräusch aufgeschreckt. ,,Da kommen sie”, ruft Gerd und wirft sich hinter einem Baum ins hohe Gras, „schnell, versteckt euch.” Marcel und Ines laufen zu ihm, im letzten Moment können sie noch in Deckung gehen. Marie ist zu weit entfernt, schnell versucht sie sich in der Nähe der Hütte zu verstecken und findet Platz zwischen ein paar Holzstämmen. „Mist, die Fahrräder, die haben wir ja völlig vergessen.” Ines versucht etwas aus ihrem Versteck zu erspähen. Zu spät.

Zwei Männer steigen aus dem Wagen. Sofort sehen sie die Fahrräder. „Hey, sieh mal, hier schnüffelt irgendwer rum.” Der andere Mann zückt eine Waffe. „Mann darf uns hier nicht finden, wenn uns jetzt wer erwischt, sind wir geliefert. Los wir müssen sie finden.” Maries Herz pocht so laut, dass sie Angst hat der eine Mann könnte es hören. Er steht genau mit dem Rücken vor dem Holzstapel.Es gibt einen Plan Marcel schmiedet einen Plan. „Passt auf, ich schleiche mich vorsichtig um die Männer rum und befreie Huberta aus dem Anhänger, ihr wartet hier und versucht die Polizei mit dem Handy zu verständigen.” Marcel verschwindet im Dickicht des Waldes. „Komm wir müssen den blöden Esel zur Hütte bringen”, ruft der eine Mann und schließt die Hütte auf. „Außerdem hab ich schon wieder einen Mordsdurst, ich...” Er wird von einem Handyklingeln unterbrochen. Sofort laufen er und sein Komplize in die Richtung des Geräusches. Verzweifelt versucht Ines ihr Handy wieder auszuschalten. „Puh, das war knapp, geschafft.” Gerd schaut käsebleich in ihre Richtung. „Was sitzt du da noch Gerd, wir müssen schnell hier weg.” Gerd gibt noch immer keinen Ton von sich. Hinter Ines stehen die zwei Männer. „So, so, haben wir euch also erwischt. Na ich denke, ihr werdet euch in der Hütte bestimmt wohl fühlen”, donnert der eine Mann. Marcel stockt der Atem, gerade ist er in den Anhänger eingedrungen und jetzt muss er hilflos zusehen, wie seine zwei Freunde gefangen genommen werden. Marie versucht Blickkontakt mit Marcel aufzunehmen. Was sollten sie jetzt nur tun? (Tim Lüdeke)

Teil 6 (letzter Teil)

Brilon.Was passiert mit Huberta? Der arme Schnadeesel, verschleppt an eine Waldhütte! Findet die Geschichte ein gutes Ende? Lest selbst! Hier der fünfte und letzte Teil unseres Sommerkrimis.

Die beiden Männer packen Ines und Gerd am Arm und schleifen sie in die Hütte. Währenddessen schleicht sich Marie zum Anhänger, wo Marcel sie mit bleichem Gesichtsausdruck anstarrt. „Was sollen wir denn jetzt bloß tun?”, flüstert Marie mit zittriger Stimme. Marcel, der sich wieder gefangen hat, sagt mit fester Stimme: „Ich werde mit meinem Handy die Polizei informieren.” „Mach das. Aber in der Zwischenzeit müssen wir selber was unternehmen, denn bis die Polizei hier eintrifft, sind die mit Huberta über alle Berge.” „Was hast du vor? Marie, das ist viel zu gefährlich.” Doch bevor Marcel noch etwas sagen kann, zieht Marie ihn am Arm und die beiden schleichen zur Hütte und spähen vorsichtig durch das verstaubte kleine Fenster. Dort sitzen Ines und Gerd gefesselt im Heu. „Komm Hannes, wir hauen mit dem Vieh ab, bevor die Bullen hier aufkreuzen”, brüllt der Dicke. „Warte, ich nehme den beiden Schnüfflern eben das Handy ab”, sagt der andere. In dem Moment gibt Marcel Marie ein Zeichen und die beiden stürmen die Hütte.

Als die zwei Ganoven die Eindringlinge bemerken, schnappt sich Marcel eine der vielen Schnapsflaschen und haut sie dem Dicken auf den Kopf. Marie verpasst dem anderen Schurken mit dem Knie einen Stoß in den Bauch. Beide Männer sinken schmerzverzerrt zu Boden. Marcel und Marie lösen blitzschnell die Fesseln, rennen mit Ines und Gerd aus der Hütte und verriegeln die Tür. Die Entführer sind gefangen. „Puh, das war aber knapp!”, stößt Gerd hervor, der immer noch kreidebleich von der ganzen Aufregung ist. Kurze Zeit später trifft die Polizei ein und nimmt die Entführer fest. Es stellte sich heraus, dass die beiden Männer Huberta entführt haben, weil sie Geld brauchten. Sie hatten in der WP gelesen, dass ein Esel für die Aufführung des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten” gesucht wird, und im hohen Norden wollten sie Huberta verscherbeln. Aber Gott sei Dank waren die vier Freunde ja sofort zur Stelle und Dank ihnen kann Schnadeesel Huberta nun wieder fröhlich im Hilbringsetal auf der Wiese grasen, statt bei den „Bremer Stadtmusikanten” den Esel zu spielen. (Leonie Köster)