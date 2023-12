Michael Ester aus Brilon hat vor fünf Jahren den Genuss Truck gegründet. Am Wochenende organisiert er einen kleinen Weihnachtsmarkt.

Ein Fest für alle Sinne: Das Genuss Festival in Brilon

Brilon. Das zweite Adventswochenende steht im Zeichen des Genusses. Der Gastronom Michael Ester veranstaltet das Genuss Festival auf dem Jysk Parkplatz.

Die Adventszeit steht vor der Tür und mit ihr kommen Gemütlichkeit, Vorfreude und Genuss. Michael Ester, ein Gastronom aus Brilon, weiß das nur zu gut und hat für das zweite Adventswochenende ein besonderes Event organisiert: das Genuss Festival, welches auf dem Jysk Parkplatz in Brilon stattfinden wird.

Beim Genuss Festival ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von kulinarischen Angeboten aus verschiedenen Foodtrucks über ein spannendes Quiz mit tollen Preisen bis hin zu einer stimmungsvollen Weihnachtsparty und einem Familiennachmittag mit Basteln, Kinderschminken und einem Bilderbuchkino. „Wir wollen den Brilonern und den Gästen aus der Umgebung ein schönes und abwechslungsreiches Wochenende bieten“, sagt Michael Ester, der das Festzelt auf dem Jysk Parkplatz in eine weihnachtliche Wohlfühloase verwandeln will

Es darf gerätselt werden

Den Auftakt macht am Freitag, 8. Dezember, das Genuss Quiz, präsentiert von der Sparkasse Hochsauerland und moderiert von Michael Ester und Stefan Scharfenbaum. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr Wissen in verschiedenen Kategorien unter Beweis zu stellen und attraktive Preise zu gewinnen. Der Eintritt für die Veranstaltung im beheizten Festzelt kostet 18 Euro und beinhaltet Fingerfood, Schnittchen, sowie einen Begrüßungsdrink.

Lesen Sie auch: Marsberg: Kreativ-Markt Artvent lockt mit tollen Angeboten

Am Samstag, 9. Dezember, gibt es für diejenigen, die noch einen Weihnachtsbaum benötigen, eine besondere Gelegenheit. Bei Glühwein, Waffeln, Bratwurst und weiteren kulinarischen Highlights werden Nordmanntannen angeboten. Am Abend steht dann die Weihnachtsparty im Zelt an, bei der DJ Tom für die musikalische Unterhaltung sorgen wird. „Wir freuen uns auch über Firmen, Kegelclubs und ähnliche Gruppen, die hier vielleicht ihre Weihnachtsfeier feiern möchten“, fügt Ester hinzu.

Spaß für Kinder und Eltern

Am Sonntag, 10. Dezember, steht der Familiennachmittag auf dem Programm. Kinder können sich beim Basteln, Kinderschminken und einem Bilderbuchkino vergnügen, während die Eltern sich entspannt unterhalten oder einen Glühwein genießen können. Das Genuss Festival hat an allen drei Tagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet und verspricht eine schöne Zeit für Jung und Alt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon