Elleringhausen. Mit einem - so viel sei verraten - ungewöhnlichen Eröffnungsgottesdienst startet die Fastenzeit-Aktion am 29. Februar um 17 Uhr in Elleringhausen.

Ein blauer Himmel zieht sich einmal durch die Kirche, gemütliche Sofas und vieles mehr laden ein für jede Menge Veranstaltungen: Heute beginnt die Fastenzeit-Aktion im Pastoralen Raum Bigge-Olsberg. Unter dem Motto: „Da berühren sich Himmel und Erde“, hat die Junge Kirche Elleringhausen für die gesamte Fastenzeit ganz bunte Programmpunkte in ihrer Kirche geplant. Am heutigen 29. Februar um 17 Uhr findet dazu der große Eröffnungsgottesdienst statt.

Teammitglieder haben schon am Donnerstag damit begonnen, die Kirche umzugestalten. Das Motto „Da berühren sich Himmel und Erde“ sollte sichtbar sein und so wurde der Schriftzug neben dem Altar angebracht. Leicht wirkt er, so wie die Aktion einfach Lust auf Kirche, Glauben und Jesus machen soll. Dies alles aber durchaus tiefsinnig, Gespräche mit Jugendlichen gehören zum Beispiel unbedingt dazu. Und schon der Eröffnungsgottesdienst mit Pastor Christian Laubhold, so viel sei verraten, soll ungewöhnliche Elemente enthalten.

Diskussionsecke

Junge Teammitglieder sitzen auf einem Sofar direkt unterhalb des Kreuzwegs in der St.-Laurentius-Kirche. Hier darf geplaudert und diskutiert werden. Foto: Kirchengemeinde Elleringhausen

So steht nun ein Sofa direkt unterhalb des Kreuzweges in der St.-Laurentius-Kirche. Hier liegt der Diskussionsbereich am Kreuzweg, in dem auch Hocker, Stühle und Sitzsäcke für eine Atmosphäre sorgen „in der miteinander gesprochen, diskutiert und über Gott und die Welt geredet werden kann“, so Ursula Stratmann, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Elleringhausen. Sie freut sich, dass es nach der Programmplanung nun im letzten Schritt auch so gut gelingt, die Kirche umzugestalten. „Am Freitag haben wir den Himmel noch richtig unter die Decke gespannt. Dafür haben wir etwa 90 Meter blauen Stoff benötigt.“ Eine Mitstreiterin habe gesagt, es sei so schön zu sehen, dass Gedanken nun wirklich real werden konnten. Es gibt noch viel mehr Stoff und andere Details in der Kirche, Besucher dürfen gespannt sein.

Viele junge Christen sind beim Aufbau und in den folgenden Wochen mit im Boot und die Elleringhauser sowie der gesamte Pastorale Raum hoffen nun auf eine richtig volle Kirche.

Programm in der WP

Zum Eröffnungsgottesdienst heute wird Pastor Christian Laubhold das Motto „Da berühren sich Himmel und Erde“ und die Kirchengestaltung erläutern, Musik kommt von Günter Wiegelmann an der Orgel, der Musikgruppe Zeitlos und der Jugendband Fortissimo. Nach der Heiligen Messe wird Tee in einem eigens geschaffenen Begegnungsbereich angeboten. Weiter geht es nächste Woche mit Kreuzweg-Beten, Kinderwortgottesdienst und vielem mehr (siehe Info-Kasten).

Alle Veranstaltungen finden kostenlos in der St.-Laurentius-Kirche in Elleringhausen statt. Alle interessierten Personen jeden Alters sind herzlich eingeladen. Das vollständige Programm kann neben aktuellen Infos abgerufen werden: www.pastoralverbund-bigge-olsberg.de; www.instagram.com/jungekirche.elleringhausen; fb.me/jungekirche.elleringhausen