Ein Leben mit viel Musik

Mit 13 Jahren begann Werner Komische mit dem Orgelspielen. Zwei Jahre später nahm er am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ teil und schaffte es weitere zwei Jahre später in den Bundeswettbewerb. Erfolge an der Orgel kämen durch regelmäßiges Üben und viel Begeisterung, sagt er.

Bereits während seiner Abiturzeit hat er dann an der Kirchenmusikschule studiert und 1993 an der Berliner Universität der Künste das Orgel A-Examen abgelegt. Seither ist er als Kirchenmusiker tätig.