Helmeringhausen. Stolze 70 Jahre saß er an der Orgel - vor allem in Helmeringhausen, aber auch in Bigge, Elpe oder Gevelinghausen. Jetzt hört Manfred Eikler auf.

Ein letztes Mal in Helmeringhausen alle Register ziehen

Er kennt sie alle, die Lieder aus dem Gotteslob. Stolze 70 Jahre lang hat Manfred Eikler an der Orgel gesessen. Am 12. Januar ist Schluss damit, um 9.15 Uhr spielt er seinen letzten Gottesdienst in St. Hubertus Helmeringhausen, danach gibt’s einen kleinen Empfang im Hubertussaal. Mit 85 Jahren hört der Organist auf. „Dann ist definitiv Schluss und das ist gut so“, sagt er.

Und ja, eigentlich will der Helmeringhauser, der vielen noch als ihr Fahrschullehrer bekannt ist, gar nicht so viel reden über sich. Darum ist es gut, dass seine Frau Ursula mit am Tisch sitzt und immer wieder was mit einwirft. Auch sie hat über die Jahre das viele frühe Aufstehen, die vielen Anfragen, wenn mal in der Nachbargemeinde ein Organist ausfiel, mitgetragen.

Orgelschuhe mit dünner Sohle

„Ich habe mit 15 schon angefangen Orgel zu spielen, beim Organisten Kretschmar in Olsberg habe ich erst Klavier gelernt und dann Orgel, da bin ich zu Fuß hin“, erinnert sich Manfred Eikler. Schnell wurde er in Helmeringhausen gehandelt, Organisten sind begehrt. Dafür, dass er vor der Arbeit – damals machte er eine Lehrer zum Orthopädiemechaniker im Josefsheim - täglich (!) noch die Messe spielen durfte, hat sich der Pastor damals persönlich eingesetzt.

Dünn besohlte Orgelschuhe stehen in der Helmeringhauser Kirche bereit, direkt neben der Orgel. Nur mit ihnen kann der Organist die Pedale vernünftig bedienen. „Das Schönste und gleichzeitig Anstrengendste war es für mich, sonntags die Orgel zu spielen, dreimal, erst in der Frühmesse, dann im Hochamt und noch am Nachmittag. Das Gleiche werktags, immer um 7 Uhr morgens, jeden Tag. Erst noch als kleiner Bruder und eher als Aushilfe. „Wenn er frei kriegte, dann spielte der Bruder“, so Manfred Eikler. Bald aber schon war er derjenige, der „ran“ musste. Über die Jahre wurden die Messen weniger, inzwischen nur noch eine werktags und alle zwei Wochen sonntags, darum kann er gar nicht genau sagen, wie viele es insgesamt waren. Aber mit Vertretung in Bigge, Antfeld, Gevelinghausen, Elpe, zu Beerdigungen, zu Hochzeiten, werden es mehrere tausend gewesen sein.

Messen, Beerdigungen und Hochzeiten

Die Orgelschuhe stehen in Helmeringhausen immer direkt neben der Orgel bereit. Foto: Bernd Imöhl

Und dann fällt ihm doch noch eine kleine Anekdote ein: Neulich in Antfeld, da hat er mit Socken gespielt, weil die Sohlen für die Pedale zu breit waren.

Sein liebstes Lied? „Es sind so viele aus dem Gotteslob, das kann man gar nicht schreiben. Sehr gerne habe ich während der Kommunion das Largo von Händel gespielt“, sagt Manfred Eikler. Wobei, anfangs gab es ja noch gar kein Gotteslob, sondern noch das „Sursum Corda“ mit den kirchlichen Liedern und Fürbitten. „Es war etwas kleiner und dünner als jetzt, das haben wir damals zur Kommunion bekommen.“ Begehrt: die wertige Version mit Kunstleder-Einband und Goldschnitt.

Ja, früher: Eiklers Gedanken schweifen zur kleinen Musikkapelle in Olsberg, die sein Vater leitete und die im Olsberger Pfarrheim probte und auch auftrat. Hier war er am Akkordeon dabei, man spielte zum Tanz, oder besser: zum Kurtanz. Mit dem Tod des Vaters waren diese Zeiten vorbei. Es kamen neue, er baute die Fahrschule auf, die drei Töchter wurden geboren. Und er orgelte trotz allem immer weiter. „Das war schon ein Ausgleich: aus dem Auto auszusteigen, zumal abends nach Nachtfahrten, und in die Kirche zum Orgeln zu gehen.“

Vertretungen in Elpe, Gevelinghausen, Antfeld und Bigge

Altkreis Brilon Mehrere Organisten für den Pfarrverbund Helmeringhausen gehört als eine von zwölf Gemeinden zum Pastoralen Raum Bigge-Olsberg. Mit Michael A. Brüggenthies gibt es einen hauptamtlichen Kirchenmusiker für Bigge. Es gibt (mit Manfred Eikler) noch acht Organisten, die sich gegenseitig auch vertreten, in Helmeringhausen werden sich künftig voraussichtlich drei Organisten abwechseln. Organisten sind bei Samstags- und Sonntagsmessen, aber auch bei Beerdigungen und Hochzeiten im Einsatz.

Wenn Bestatter anriefen, ob er nicht könne, wenn Familien aus dem Ort anschellten, selten sagte Manfred Eikler „Nein“. Oft spielte er auch in der Evangelischen Kirche. Pastor Krieger rief an, Manfred Eikler war zur Stelle - hier zum letzten Mal am 23. Dezember, als er im Erikaneum die ökumenische Messe spielte. Und er kennt sogar die Orgel in Silbach, hierher stammte seine Mutter, auch hier war er im Einsatz.

Und was tat sich über die Jahre in der Gemeinde? Nicht nur die Frequenz der Gottesdienste hat deutlich abgenommen, es wird auch lange nicht mehr so viel mitgesungen. „Hier in Helmeringhausen klappt das noch ganz gut, vielleicht auch, weil wir eine kleinere Kirche haben“, meint Eikler. Gut für den Kirchengesang seien immer dominante Männerstimmen in der Gemeinde. Auch seine? „Ich selbst habe kaum mitgesungen“, sagt er.

Doch jetzt ist es gut, genauso wie es mit der Fahrschule gut war, das sei genau 20 Jahre her, wirft Ursula Eikler ein. „Er hört dann auch wirklich sofort auf, so war das als Fahrlehrer auch.“ Die Lizenz habe er persönlich abgegeben, Ende. Ihr Mann ergänzt: „Das Aufhören fällt mir jetzt überhaupt nicht schwer. Das Orgeln wurde mit dem Alter auch stressiger, ich muss mich sehr konzentrieren.“ Das Gehör will nicht mehr so, die Messen wurden anstrengender.

Eigene Orgel im Arbeitszimmer

Dass er erst im neuen Jahr seinen Abschied feiert, liegt daran, dass Manfred Eikler dann doch nicht „Nein“ sagen konnte, als Neujahr ein Organist fehlte und die Gemeinde ohne Orgelmusik dagestanden hätte. Der Abschied soll rund sein. „Aber nach dem 12. Januar spiele ich nicht mehr oder wenn, dann nur noch im Dunkeln!“, witzelt er. Ulla Eikler lacht mit. Nein, langweilig werde ihm danach bestimmt nicht, „er sitzt sehr gern am Computer“. Die eigene Orgel stehe ja im Arbeitszimmer, hier habe er oft Noten selbst umgeschrieben, plaudert seine Frau. Ja, und hier werden wohl dann auch die Orgelschuhe stehen. Nach dem 12. Januar.