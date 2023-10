Ein Zeichen des Glaubens: Neuer Pilgerstein am HSK-Camino

Olsberg. Der Pilgerstein in Olsberg mit einer Bronzetafel soll an die historischen Pilgerwege im Sauerland erinnern und die Wanderer zum Verweilen einladen.

Ein Pilgerstein lädt seit letztem Sonntag neben dem „Garten der Freundschaft“ am Aqua Olsberg die Wanderer zum Verweilen ein. Nachdem die katholische Pfarrkirche St. Nikolaus bereits im letzten Jahr in den Kreis der Pilgerkirchen aufgenommen worden ist, wurde jetzt der Pilgerstein mit der Bronzetafel auch als äußeres Zeichen seiner Bestimmung übergeben.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Bevor Pastor Burkhard Sudbrock im Rahmen einer kleinen Andacht, die auch von Gitarren-Duo „Doro Dinkel und „Sandra Körner“ musikalisch umrahmt wurde, dem Pilgerstein den kirchlichen Segen erteilte, bedankte sich der Geschäftsführer des Olsberger Kirchenvorstandes, Rembert Busch, bei allen Unterstützern, die es möglich gemacht haben, dass ein weiterer Pilgersteine, am „Sauerland Campino“ von Paderborn nach Elspe hier aufgestellt werden konnte.

Pilgern ist nicht nur etwas für Katholiken

Im Beisein von etwa vier Dutzend Gästen, darunter auch Bürgermeister Wolfgang Fischer und den beiden Ortsvorsteher der Kernstadt, Sabine Bartmann und Kalli Fischer, galt sein Dank dem Sauerländer Heimatbund, der Stadt Olsberg, der Krankenhaus Stiftung St. Nikolaus Olsberg, dem Sauerland Tourismus und der Touristik Brilon-Olsberg. Ebenso Josef Lumme aus Bremke, der für die Aufstellung des Findlings mit der Bronzetafel verantwortlich mitwirkte und im Sauerländer Heimatbund für das Pilgerwesen zuständig ist. Auch der evangelische Pfarrer Burkhard Krieger ließ es sich nicht nehmen der Einweihung beizuwohnen, denn pilgern sei nicht nur etwas für Katholiken, sondern für die Mitglieder aller Konfessionen, wie Rembert Busch betonte. Außerdem freue er sich, dass dieser Pilgerstein schon jetzt die Zustimmung der Bevölkerung findet.

Lesen Sie auch:Wiederaufbau Aqua: Was sich die Bürger in Olsberg wünschen

Der dritte Pilgerstein seiner Amtszeit

Für Michael Kronauge war es nach Obermarsberg und Herhagen bereits der dritte Pilgerstein der in seiner noch kurzen Amtszeit als Vorsitzender des Sauerländer Heimatbundes am „Sauerland-Campino“ eingeweiht wurde. Der ehemalige Hallenberger Bürgermeister hob in seiner Ansprache den hohen Stellenwert dieses Pilgerwegs hervor, der vor allem eine große Bedeutung für den Tourismus in dieser Region habe.

Michael Kronauge: „Das Pilgern erproben, kann man auch bei uns im Sauerland, nämlich auf dem Weg von Paderborn nach Köln und dann in Olsberg am Ufer der Ruhr Station machen. Oder vielleicht hier sogar den Einstieg wagen“. Wie es Karl-Rudolf Böttcher aus Obermarsberg anregte, der Grüße der Jakobus-Freunde Paderborn überbrachte.

Lesen Sie auch: Kein Martinszug 2023 in Brilon: Die Stadt nennt die Gründe

Der Ostwiger Autorin des Buches: „Wege der Jakobuspilger im Kurkölnischen Sauerland“, Annemarie Schmoranzer, blieb es vorbehalten, den „Sauerland-Camino“ ein wenig zu erläutern. Dabei verwies sie darauf, dass mit der Heidenstraße und dem historischen Römerweg gleich zwei bedeutende Pilgerwege das Sauerland durchqueren, die einst auch wichtige Handelsstraßen für die Kaufleute waren. Unter dem Motto: „von Dom zu Dom“ verbinde so der „Sauerland Camino“ mit seiner historischen Streckenführung, den zahlreichen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand und malerischen Orte die beiden Wege. Mit einer Länge von 137 Kilometern sei er somit gewissermaßen das Bindeglied zwischen dem Paderborner und Kölner Dom.

Abschließend gab es noch ein dickes Lob von Christine Müthing im Auftrag des Olsberger Kirchenvorstands für Rembert Busch, dessen besonderes Verdienst es sei, dass die St. Nikolaus Pfarrkirche am „Sauerland-Campino“ zur Einkehr einlädt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon