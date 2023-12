Einbrecher haben es in Marsberg auf Bargeld abgesehen

Einbrecher - hier ein Symbolbild - sind in Marsberg in ein Geschäft eingedrungen.

Marsberg. Einbrecher sind in Marsberg in ein Fachgeschäft für Tierbedarf eingedrungen. Die Täter waren aber nicht auf Tierfutter, sondern auf Bargeld aus.

Zwischen Donnerstagabend, 19.30 Uhr, und Freitagmorgen, 9 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Heimtierbedarfshandlung an der Bredelarer Straße ein. Sie hebelten die Glasschiebetür auf und gelangten in das Innere des Geschäfts. Dort entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen können der Polizei Marsberg unter 02992 -902003711 mitgeteilt werden.

