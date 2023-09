Polizei Einbrecher in Marsberger Betrieb für Metallverarbeitung

Heddinghausen. Wer hat möglicherweise verdächtige Personen beobachtet? Einbrecher sind in einen Betrieb im Stadtgebiet Marsberg eingedrungen.

Im Zeitraum vom Donnerstagabend 23.30 Uhr bis zum Freitagmorgen um 5.50 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Innere eines metallverarbeitenden Betriebes in der Straße „Zum Wildkamp“ in Marsberg-Heddinghausen.

„Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und gingen einen Tresor an“, so die Polizei in ihrer Pressemeldung vom Samstagmorgen. Über entwendete Gegenstände lägen derzeit keine Hinweise vor. Die Polizeiwache in Marsberg setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer verdächtige Personen beobachtet haben sollte, wird gebeten, sich unter 02992 / 90200 3711 zu melden.

